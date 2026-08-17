Ramón Esteve reivindica el “orgullo de ser de Ontinyent” en el inicio de los Moros i Cristians

Ontinyent ya está inmersa en la Semana Grande de sus Moros y Cristianos. La ciudad ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a los días centrales de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional con dos de sus citas más simbólicas: el Esmorzar de la Llàgrima y la Presentación de Cargos y el Pregón de Fiestas, protagonizado este año por el arquitecto y diseñador ontinyentí Ramón Esteve.

La jornada del domingo comenzó con uno de los actos de mayor carga emocional del calendario festero. Cerca de 300 personas participaron en el Esmorzar de la Llàgrima, celebrado después de la misa en memoria de los festeros y festeras fallecidos durante el último año en la ermita de Santa Anna.

El encuentro sirve cada año tanto para recordar a quienes han formado parte de la fiesta como para reconocer la dedicación de las personas que, con su participación y compromiso, han contribuido durante décadas a mantener viva una de las principales señas de identidad de Ontinyent.

Durante su intervención, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, puso el foco en la capacidad de las palabras y del lenguaje para acompañar los cambios sociales y contribuir también a la transformación de los Moros y Cristianos. Rodríguez destacó especialmente el papel de las mujeres en la evolución de las fiestas y valoró que se reconozca también a las festeras de mayor edad por su participación continuada. El alcalde apeló además a los cargos y al conjunto del mundo festero para vivir los próximos días “con responsabilidad, trellat e ilusión”, recordándoles que quienes representan a las comparsas y a la fiesta proyectan también los valores de toda la ciudad.

El Esmorzar de la Llàgrima. / A.O.

Ramón Esteve convierte Ontinyent en protagonista del Pregón

Ya por la noche, la Plaza Mayor reunió a cientos de personas para la Presentación de Cargos de 2026 y el posterior Pregón de Fiestas. El encargado este año fue Ramón Esteve, arquitecto y diseñador nacido en Ontinyent, presentado por su amigo, compañero y socio Juan Antonio Ferrero.

Esteve construyó un discurso muy personal alrededor de sus raíces, sus recuerdos y su relación con Ontinyent, combinando vivencias familiares con referencias a la historia, el urbanismo, la arquitectura, las comparsas y la transformación de la ciudad. Una de las ideas centrales de su intervención fue que cada persona lleva dentro “un Ontinyent diferente”, formado por su familia, sus recuerdos, su comparsa y las experiencias acumuladas a lo largo de la vida.

El arquitecto recorrió en su discurso los orígenes y la evolución de la ciudad, sus barrios, la huerta, la industria y el patrimonio para defender que las ciudades son el resultado de las decisiones de quienes las habitan y que cada generación deja en ellas su propia huella. Desde su mirada profesional, Esteve relacionó incluso la configuración urbana de Ontinyent con la personalidad de sus vecinos.

El pregonero definió su localidad natal como “una ciudad con esencia de pueblo” y reivindicó ese vínculo que, según expresó, provoca que quienes se marchan mantengan siempre la conexión con sus orígenes: “Los que se van siempre vuelven”.

El discurso no estuvo solo sobre el escenario. La intervención de Ramón Esteve contó con una propuesta artística concebida especialmente para la ocasión, con la participación del Ballet Master. La puesta en escena se inspiró en la construcción y transformación de Ontinyent y acompañó visualmente las reflexiones del pregonero sobre la forma en la que la ciudad ha ido cambiando a través de las generaciones.

La combinación del discurso, la arquitectura, la memoria y la danza convirtió el Pregón en una reivindicación del orgullo de pertenencia a Ontinyent en uno de los actos que marcan oficialmente la entrada en los días grandes de los Moros y Cristianos.

La fiesta continúa este lunes en la Plaza Mayor

La programación no se detiene. Este lunes 17 de agosto, la Plaza Mayor acogerá a las 23.00 horas el Concurso de Cabos de Escuadra Infantil, una de las citas destinadas a las generaciones más jóvenes del mundo festero.

El martes llegará la tradicional Nit Gran, organizada por el Ayuntamiento. La actividad comenzará a las 19.30 horas en la Glorieta e incluirá el concierto de Divas Rebeldes. A las 21.00 horas está prevista una cena en la calle Músic Vert, donde habrá baile desde las 23.00 horas. La jornada concluirá ya de madrugada con una gran verbena y discomóvil MKM en la Glorieta, a partir de la una.

Ontinyent entra así de lleno en los días más intensos de sus Moros y Cristianos, después de un fin de semana que ha combinado memoria, reconocimiento a los festeros, reivindicación de la igualdad y un pregón convertido en declaración de orgullo por la ciudad.