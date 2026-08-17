Xàtiva despide la Fira del Bestiar entre caballos, tradición, ciclismo y pólvora

La Fira d'Agost de Xàtiva ha despedido este lunes una de sus estampas más tradicionales con el cierre de la Fira del Bestiar, que ha afrontado su tercera y última jornada dentro de una mañana en la que los caballos han compartido protagonismo con el ciclismo, las danzas tradicionales, la música y la pólvora. El recinto ganadero ha permanecido abierto desde las 9 hasta las 15 horas, con ganado caballar, asnal y mular y una exposición de caballos PRE.

La actividad en el recinto ha estado acompañada durante buena parte de la mañana por el XLIX Concurso de Tiro y Arrastre, con pruebas de una, dos y tres hacas en distintas categorías y puntuables para la Liga de la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre. La competición estaba programada entre las 10 y las 14 horas.

El caballo ha vuelto posteriormente al corazón de la ciudad. A las 11.30 horas ha partido desde la Fira del Bestiar un desfile ecuestre por Xàtiva, antes del espectáculo programado a mediodía en el Real de la Fira, donde la Reina y su Corte de Honor han llegado a bordo de carrozas, acompañadas de jinetes a lomos de caballos.

La jornada de este lunes ha tenido además un marcado componente deportivo. A las 10.15 horas se ha celebrado el XXXVII Trofeo de Ciclismo Fira d'Agost, destinado a las categorías Élite y Sub-23 e incluido en el ranking de la Real Federación Española de Ciclismo y la Challenge de la Comunitat Valenciana, con salida y llegada en la Baixada de l'Estació.

Apenas unos minutos después, la tradición ha tomado el Real con las Danzas Tradicionales de la Costera. La Escola de Danses y la Colla La Socarrà de Xàtiva han organizado una dansà popular abierta a la participación de todas las personas que quisieran sumarse, después del encuentro previo en la Font del Lleó.

La programación de mañana ha permitido así que en pocas horas coincidieran algunas de las imágenes más reconocibles de la Fira: caballos, deporte, indumentaria tradicional y música en plena Alameda.

Premios para los jóvenes artistas y batucada en el Real

La cultura también ha tenido presencia al mediodía. A las 13 horas estaba programada en la Casa de Cultura la entrega de premios del XLIV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil al Aire Libre, junto a la inauguración de la exposición de las obras ganadoras, que podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

A la misma hora, la batucada Rytmus ha sido la encargada de llevar la animación musical al Real de la Fira, antes de que la atención se desplazara hacia el Jardín de la Paz.

Allí, a las 14 horas, la tradicional mascletà ha puesto el acento de pólvora al mediodía. El disparo de este lunes correspondía a Pirotecnia Valenciana, según la programación oficial.

Una hora más tarde, a las 15 horas, la Fira del Bestiar ha cerrado definitivamente sus puertas en esta edición de 2026, poniendo fin a tres jornadas dedicadas a una de las tradiciones históricamente vinculadas a la Fira de Xàtiva.

La diversidad marca la jornada del lunes

Este lunes 17 está dedicado además en el programa oficial al Día por la Diversidad, un eje que adquirirá especial protagonismo durante la tarde y la noche.

Después de una mañana dominada por la tradición, la programación cambiará de registro en las próximas horas. A las 19.30 horas está previsto el espectáculo familiar de circo y clown Duo de Dos en el CEIP Martínez Bellver, mientras que a las 21 horas La Murta acogerá la tradicional fiesta-cena de personas jubiladas y pensionistas.

La noche tendrá como una de sus citas principales la Noche LGTBIQA+, desde las 22 horas en la Glorieta de José Espejo, con Alexia TheNight, música en directo, DJ y bingo musical. A las 23 horas llegarán también el teatro de La Corporación en la plaza de la Seu y la actuación de Los Bonitos Redford en El Palasiet, antes de que Al Ras prolongue la actividad desde medianoche en el Jardín de la Paz.

La Fira cruza así este lunes su ecuador combinando una mañana de marcado carácter tradicional con una noche dedicada a la diversidad, la música y las propuestas culturales.