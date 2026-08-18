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Bicorp cierra el parking del río Fraile y restringe el acceso al monte por el riesgo extremo de incendios

Las medidas estarán vigentes del 19 al 21 de agosto y afectan también a las pistas forestales y senderos del término municipal

Así se llena el aparcamiento cercano al río Fraile durante la temporada alta

Así se llena el aparcamiento cercano al río Fraile durante la temporada alta

Agustí Perales Iborra

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El Ayuntamiento de Bicorp ha decretado el cierre temporal del parking del Benefetal, que da acceso al popular Río Fraile, y la restricción del acceso y la circulación por las zonas forestales del municipio ante el elevado riesgo de incendios previsto para los próximos días.

Según ha informado el consistorio este martes, las medidas estarán en vigor desde el miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto de 2026, durante toda la jornada, como consecuencia de la situación de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales debido a las altas temperaturas.

La decisión se adopta tras la resolución emitida por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, junto con la Conselleria competente en Medio Ambiente, y tiene como objetivo reducir el riesgo para las personas que frecuentan las montañas y los parajes naturales de Bicorp.

El decreto de Alcaldía establece el cierre del aparcamiento del Benefetal entre los días 19 y 21 de agosto y prohíbe el acceso al Monte de Bicorp, especialmente a la zona del río Fraile, uno de los espacios naturales más frecuentados del municipio. Asimismo, queda restringida la circulación tanto de vehículos como de personas por las pistas forestales y senderos del término municipal durante la vigencia de las medidas.

La prohibición contempla únicamente excepciones para agentes de la autoridad y personal autorizado por motivos de prevención y seguridad.

Medidas preventivas ante las altas temperaturas

El Ayuntamiento señala en el decreto que la previsión de altas temperaturas durante estos días genera una situación especialmente delicada en las zonas forestales, por lo que se considera necesario limitar temporalmente la presencia de visitantes en el entorno natural de Bicorp.

El consistorio ha comunicado la resolución a la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias de la Generalitat.

Noticias relacionadas y más

Las restricciones comenzarán este miércoles 19 de agosto y permanecerán activas hasta el viernes 21, por lo que quienes tengan previsto visitar durante estos días el Benefetal, el río Fraile o las zonas de monte de Bicorp deberán aplazar sus desplazamientos mientras permanezca vigente la prohibición.

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