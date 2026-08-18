La Diputación ayudará a Bufali a construir un centro polivalente con una inversión de más de un millón de euros

La Diputación de València ayudará a Bufali a construir un gran centro polivalente con una inversión superior al millón de euros. La vicepresidenta Natàlia Enguix aprovechó este fin de semana su visita al municipio de la Vall d’Albaida, con motivo de las fiestas en honor de la Virgen de Loreto y el Cristo de la Pobreza, para acompañar a la alcaldesa, Estefanía Mollà, al lugar donde se ubicará el nuevo espacio sociocultural del pueblo, que será financiado a través del Pla Obert y de una ayuda directa de la corporación provincial.

La intención de Bufali, según explica la alcaldesa, es “adquirir los terrenos con los fondos del Pla Obert y construir y habilitar el edificio con la ayuda directa que nos va a dar la Diputación para hacer realidad este proyecto reivindicado por nuestras vecinas y vecinos, en el que llevamos tiempo trabajando”. Por su parte, la vicepresidenta Enguix, responsable de Cooperación, destaca “el trabajo que está haciendo el equipo de gobierno local para mejorar la calidad de vida en Bufali y dar motivos a sus habitantes y a quien se plantea vivir en el medio rural a fijar población en estos pequeños pueblos de nuestras comarcas”.

En opinión de Enguix, “cada proyecto ejecutado por el Ayuntamiento de Bufali y de otros pueblos es una piedra más en la lucha contra la despoblación, que es una responsabilidad compartida por todas las instituciones”. En el caso del municipio de la Vall d’Albaida, se cuentan por decenas las iniciativas en materia de mejora de infraestructuras y servicios ejecutadas en los últimos años con fondos provinciales, incluida la colaboración para mantener abierto el colegio Mónica Pont, con alumnos de entre 2 y 12 años.

En la presente legislatura, Bufali ha puesto en marcha dos actuaciones de mejora de sus espacios deportivos: la renovación del polideportivo y la intervención en la piscina municipal, con una inversión superior a los 100.000 euros. El ayuntamiento que dirige Estefanía Mollà dispone aún de más de 600.000 euros para presentar nuevos proyectos a la Diputación en el marco del Pla Obert, donde la asignación de Bufali es de 740.000 euros, 90.000 más que en la pasada legislatura.

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Natàlia Enguix aprovechó su visita al municipio para participar en los actos festivos en honor de la Virgen de Loreto y el Cristo de la Pobreza, en concreto en la tradicional jornada de las paellas, que se cerró con una mascletá nocturna y música para la madrugada del día del Cristo.