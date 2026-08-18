La Fira d’Agost de Xàtiva apaga hoy la música durante 7 horas para facilitar la participación de personas con autismo

La Fira d’Agost de Xàtiva celebra este martes 18 de agosto la Jornada Sin Ruido – Día Asperger-TEA, una iniciativa destinada a facilitar que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras sensibilidades sensoriales puedan disfrutar de la fiesta en unas condiciones más accesibles y cómodas.

Durante la jornada, las atracciones del Real de la Fira funcionarán sin música ni efectos sonoros de 10 a 13 horas y de 18 a 22 horas. El objetivo es reducir durante estas franjas la sobrecarga sensorial que pueden provocar el ruido, la música y otros estímulos propios de las atracciones.

La Fira Sin Ruido de Xàtiva se celebra desde antes de la pandemia y se ha consolidado como una de las principales iniciativas de la Fira d’Agost en materia de inclusión y accesibilidad. La jornada ha comenzado a las 10 horas con la inauguración institucional de la Fira Sin Ruido en la avenida de Selgas, frente a la Oficina de Turismo.

En el acto han participado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán; la Reina de la Fira d’Agost 2026, Nadín Ferrando López; la presidenta de AXATEA, Isabel Aguado; y el representante de los feriantes, Pedro Tortosa.

A partir de las 11 horas, la Albereda de Jaume I ha acogido una jornada de actividades y talleres infantiles organizados por AXATEA, especialmente dirigidos a niños y niñas y con propuestas sensoriales y adaptadas. Estas actividades se desarrollan durante la mañana y finalizarán antes del inicio de la mascletà y del resto de propuestas sonoras programadas dentro de la Fira d’Agost.

Maria Beltrán: «Queremos una Fira inclusiva para todas y todos»

La concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, ha destacado la importancia de seguir avanzando hacia una fiesta accesible y ha defendido que «queremos una Fira inclusiva para todas y todos». Beltrán ha subrayado que durante las franjas establecidas «toda la Fira estará en calma, estará sin música y sin ruido para que aquellas personas que padecen TEA puedan disfrutar de la Fira igual que podemos hacerlo nosotros todos los días». La edil ha insistido en la necesidad de mantener y reforzar este tipo de medidas dentro de la programación de la Fira d’Agost de Xàtiva.

Por su parte, el representante de los feriantes, Pedro Tortosa, ha señalado que el Día Sin Ruido «ya se ha convertido en una tradición» y ha destacado la predisposición del sector para colaborar con esta iniciativa. Tortosa ha explicado que los feriantes están «muy a gusto» con la jornada y ha recordado que las atracciones continúan funcionando con normalidad pese a permanecer sin música durante las horas establecidas.

Nadín Ferrando: «La Fira tiene que ser para todos»

La Reina de la Fira d’Agost 2026, Nadín Ferrando, ha celebrado especialmente la celebración de esta jornada, que considera «una medida necesaria en nuestra sociedad para que sea inclusiva». Ferrando ha defendido que «la Fira tiene que ser para todos» y ha explicado que, por su trabajo con niños, conoce de cerca algunas de las necesidades que pueden presentar. «Tenemos que disfrutar de estos días con seguridad, que estemos cómodos y que estemos, sobre todo, felices», ha afirmado.

La presidenta de AXATEA, Isabel Aguado, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, de los feriantes y de la brigada municipal, así como la sensibilidad mostrada por la Reina de la Fira. «Saber que la juventud está implicada y quiere saber y aprender más sobre el TEA, a nosotros nos llena», ha señalado Aguado. La presidenta de AXATEA ha explicado que durante la mañana se desarrollan distintos talleres y actividades sensoriales antes de la llegada de la mascletà.

Roger Cerdà: «La mejor Fira es aquella que no deja atrás a nadie»

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha reivindicado la inclusión como uno de los principios que deben marcar la celebración y ha asegurado que «la mejor Fira es aquella que no deja atrás a nadie». «La mejor Fira no es aquella que tiene las mejores actuaciones, ni aquella que tiene el máximo de ruido o las mascletàs más potentes», ha manifestado. Cerdà ha explicado que el Día Sin Ruido nació precisamente con la voluntad de que las personas con TEA pudieran disponer de un momento para disfrutar de la Fira d’Agost en condiciones adaptadas a sus necesidades.

Además, ha destacado que esta iniciativa también cumple una función de concienciación para el conjunto de la ciudadanía, ya que permite dar visibilidad a una realidad que en muchas ocasiones resulta desconocida. El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando para que esta iniciativa «año tras año contribuya a hacer más visible esta situación».

Con la celebración de la Jornada Sin Ruido, la Fira d’Agost de Xàtiva refuerza su apuesta por una fiesta más accesible, inclusiva y abierta a todas las personas, permitiendo que quienes encuentran en el ruido una barrera puedan disfrutar también de las atracciones y actividades del Real.