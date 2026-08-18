Moros i Cristians
Dos jóvenes festeras ganan el Concurso Infantil de Caps d’Esquadra de Ontinyent
La Plaça Major se llenó de público para disfrutar de una competición en la que la cantera de los Moros i Cristians demostró su talento
Silvana Soler, de la comparsa Mariners, y Berta Galbis, de los Moros Espanyols, fueron las vencedoras
Silvana Soler, de la comparsa Mariners, y Berta Galbis, de los Moros Espanyols, se han convertido en las grandes protagonistas del XLI Concurso Infantil de Caps d’Esquadra de Ontinyent, celebrado este lunes ante un numeroso público en la Plaza Mayor.
Soler logró imponerse como representante del bando cristiano, mientras que Galbis consiguió la victoria en el bando moro, en una edición que volvió a demostrar la fuerza de la cantera festera y el talento de los más jóvenes de la ciudad. El certamen, organizado por la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent, reunió a niños y niñas de diferentes comparsas, que tuvieron la oportunidad de mostrar ante el público su destreza, presencia y capacidad para dirigir una escuadra.
La céntrica Plaça Major de Ontinyent se convirtió así en el escenario de una de las citas más esperadas por los jóvenes festeros, congregando a numerosos familiares, integrantes de las comparsas y aficionados a las fiestas de Moros y Cristianos.
El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, acompañado por el concejal Ferran Gandia, participó en la entrega de reconocimientos y premios tanto a los participantes como a las dos ganadoras.
Un futuro más que asegura
Rodríguez destacó especialmente el elevado nivel mostrado por los niños y niñas participantes, que hicieron disfrutar al numeroso público reunido en la plaza.
Con la victoria de Silvana Soler y Berta Galbis, Ontinyent vuelve a poner de manifiesto que el futuro de sus Moros y Cristianos está más que asegurado, con una nueva generación que ya pisa fuerte dentro de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.
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