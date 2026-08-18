Programación
Nostalgia por los 80: OBK y Cara B ponen ritmo a una noche de conciertos, teatro y sainetes en la Fira de Xàtiva
La programación de este 18 de agosto concentra desde esta tarde propuestas para todos los públicos, con esgrima, teatro familiar, conciertos alternativos, la Nit dels 80 y una nueva sesión del Al Ras Festival
La Fira d’Agost de Xàtiva encara este martes 18 de agosto una tarde y una noche especialmente cargadas de propuestas culturales y musicales. El concierto de OBK y Cara B en el campo municipal de La Murta será uno de los principales reclamos de una programación que también incluye teatro familiar, esgrima, sainetes, música alternativa y una nueva cita con el Al Ras Festival.
Después de una mañana en la que la programación ferial ha incluido animación tradicional a cargo de la Colla de Dolçaines i Percussió La Socarrà y la atronadora mascletà a cargo de Pirotecnia Crespo en el Jardí de la Pau, la actividad continuará esta tarde con diferentes propuestas repartidas por la ciudad.
A las 19.00 horas, el Reial de la Fira acogerá una exhibición de torneo de esgrima organizada por el Club d’Esgrima Xàtiva. Media hora después, a las 19.30 horas, el patio del CEIP Martínez Bellver será escenario de «The Show Moscón», de la compañía Galitoon, una propuesta de títeres en valenciano dirigida a todos los públicos.
La música irá ganando protagonismo a medida que avance la noche. A las 21.30 horas, la plaza de Sant Jaume reunirá a Kantala, Low Kost, Correfoc y Fardaxo dentro de los conciertos alternativos organizados por la Associació de Suport Mutu a l’Educació.
A las 22.00 horas, el espacio gastronómico Gastro Rod-Arte, situado en la Glorieta José Espejo, ofrecerá la actuación de VAM, con un repertorio que rendirá homenaje a grupos y artistas como La Oreja de Van Gogh, Mecano o Amaral.
El plato fuerte musical llegará a las 23.00 horas en La Murta, donde se celebrará la Nit dels 80 con la actuación de OBK y el grupo xativí Cara B. La entrada será gratuita hasta completar aforo y las puertas del recinto abrirán una hora antes. El concierto contará además con Punto Violeta y Punto Arco Iris.
Noche de Sainetes
A esa misma hora, el Jardí del Palasiet reservará su escenario para el teatro popular con una nueva Nit de Sainets, en la que participarán las fallas Avinguda de Selgas i Adjacents, Sant Jordi y Plaça Espanyoleto.
La fiesta se prolongará hasta la madrugada. A las 00.00 horas, el auditorio del Jardín de la Paz acogerá una nueva sesión del Al Ras Festival, con los DJ Ciber, Mark, Patri y Pusi, también con acceso gratuito hasta completar aforo.
La Fira afronta así una de sus noches con mayor diversidad de escenarios y propuestas, desde el teatro y la música local hasta la nostalgia pop de OBK y el ambiente electrónico del Al Ras Festival.
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