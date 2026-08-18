Nostalgia por los 80: OBK y Cara B ponen ritmo a una noche de conciertos, teatro y sainetes en la Fira de Xàtiva

La Fira d’Agost de Xàtiva encara este martes 18 de agosto una tarde y una noche especialmente cargadas de propuestas culturales y musicales. El concierto de OBK y Cara B en el campo municipal de La Murta será uno de los principales reclamos de una programación que también incluye teatro familiar, esgrima, sainetes, música alternativa y una nueva cita con el Al Ras Festival.

Después de una mañana en la que la programación ferial ha incluido animación tradicional a cargo de la Colla de Dolçaines i Percussió La Socarrà y la atronadora mascletà a cargo de Pirotecnia Crespo en el Jardí de la Pau, la actividad continuará esta tarde con diferentes propuestas repartidas por la ciudad.

A las 19.00 horas, el Reial de la Fira acogerá una exhibición de torneo de esgrima organizada por el Club d’Esgrima Xàtiva. Media hora después, a las 19.30 horas, el patio del CEIP Martínez Bellver será escenario de «The Show Moscón», de la compañía Galitoon, una propuesta de títeres en valenciano dirigida a todos los públicos.

La música irá ganando protagonismo a medida que avance la noche. A las 21.30 horas, la plaza de Sant Jaume reunirá a Kantala, Low Kost, Correfoc y Fardaxo dentro de los conciertos alternativos organizados por la Associació de Suport Mutu a l’Educació.

A las 22.00 horas, el espacio gastronómico Gastro Rod-Arte, situado en la Glorieta José Espejo, ofrecerá la actuación de VAM, con un repertorio que rendirá homenaje a grupos y artistas como La Oreja de Van Gogh, Mecano o Amaral.

El plato fuerte musical llegará a las 23.00 horas en La Murta, donde se celebrará la Nit dels 80 con la actuación de OBK y el grupo xativí Cara B. La entrada será gratuita hasta completar aforo y las puertas del recinto abrirán una hora antes. El concierto contará además con Punto Violeta y Punto Arco Iris.

Noche de Sainetes

A esa misma hora, el Jardí del Palasiet reservará su escenario para el teatro popular con una nueva Nit de Sainets, en la que participarán las fallas Avinguda de Selgas i Adjacents, Sant Jordi y Plaça Espanyoleto.

La fiesta se prolongará hasta la madrugada. A las 00.00 horas, el auditorio del Jardín de la Paz acogerá una nueva sesión del Al Ras Festival, con los DJ Ciber, Mark, Patri y Pusi, también con acceso gratuito hasta completar aforo.

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La Fira afronta así una de sus noches con mayor diversidad de escenarios y propuestas, desde el teatro y la música local hasta la nostalgia pop de OBK y el ambiente electrónico del Al Ras Festival.