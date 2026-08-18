Ontinyent amplía su oferta gastronómica durante las fiestas con tapas, cocina en directo y productos de proximidad

Ontinyent vuelve a reforzar este año su oferta gastronómica durante las fiestas de Moros y Cristianos, con propuestas repartidas entre el Museu del Tèxtil, la Glorieta y el Parc Mestre Ferrero. La iniciativa complementa la programación cultural y festiva de “La Gran”, impulsada por la Concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ontinyent para aumentar los atractivos de la ciudad durante estos días.

Al igual que en la pasada edición, estos tres espacios concentrarán una oferta pensada para públicos y momentos diferentes, con opciones que van desde tapas de autor y cocina en directo hasta platos tradicionales, hamburguesas, bocadillos y productos de proximidad.

La concejala de Fiestas, Àngels Muñoz, ha destacado que se trata de una propuesta gastronómica “diversa” y dirigida a todo tipo de público, con una apuesta por la calidad y el producto de proximidad, aprovechando además tres enclaves especialmente adecuados para disfrutar al aire libre del ambiente festivo de Ontinyent.

Desde este lunes, el Museu del Tèxtil de Ontinyent acoge una zona gastronómica gestionada por el grupo NAC. Su responsable, Héctor Francés, ha explicado que este año la propuesta se divide en dos conceptos diferenciados.

Por una parte se encuentra la denominada “Barra Brava”, con aperitivos y elaboraciones de pequeño formato pensadas para disfrutar de manera informal a lo largo de la jornada. Por otra, el espacio ofrece cocina en directo, incorporando algunos de los platos más representativos de NAC, como arroces, fideuà y carnes a la brasa.

Entre las propuestas de la “Barra Brava” se encuentran la coca de alcachofa con cebolla caramelizada, foie fresco y mistela; el brioche de rabo de vaca con mayonesa de bacon y encurtidos; tomate de la tierra con capellà, queso al romero, aceite de albahaca y gel de orejones; croqueta de vaca madurada y pimiento rojo a la llama; zamburiña a la brasa con cítricos; o gamba roja ahumada a la brasa con aceite de oliva virgen extra de la finca Torrefiel.

También se podrá degustar berenjena a la llama con sobrasada de Amparín, miel y papada, además de una marinera de ensaladilla con ventresca de atún y crudités de verduras.

Para los grupos que realicen encargos se ofrecen arroces y fideuàs del senyoret o de pato confitado, además de entrecot a la brasa de lomo alto de vaca holandesa.

Producto local y cocina de calidad a través del club gastronómico MOS

NAC forma parte del Club de Producto Gastronómico MOS, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Ontinyent que reúne a empresas locales comprometidas con la calidad, los productos de temporada y la elaboración propia.

El club integra restaurantes, bares, comercios especializados y productores que comparten una filosofía basada en el respeto a la tradición y al producto de kilómetro cero, combinándolo con propuestas innovadoras capaces de ofrecer una experiencia gastronómica diferenciada.

Uno de los puntos con mayor afluencia se espera en el Parc Mestre Ferrero el viernes 21 de agosto, coincidiendo con la esperada Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent.

Tras el éxito registrado el pasado año, el parque volverá a contar con un espacio gastronómico que abrirá desde las 18:00 horas hasta las 03:00 de la madrugada.

Además, se instalará una pantalla gigante para seguir la Entrada en directo, permitiendo a los asistentes disfrutar del espectáculo mientras consumen diferentes opciones de comida rápida, principalmente bocadillos y hamburguesas.

Tapas y música en la Glorieta durante las fiestas

La oferta se completa en la Glorieta de Ontinyent, uno de los principales escenarios de las actuaciones musicales programadas durante las fiestas.

Desde el miércoles por la tarde y hasta el domingo por la noche, este céntrico espacio dispondrá de una variada oferta de tapas, convirtiéndose en otro de los puntos de encuentro para quienes quieran combinar música, gastronomía y ambiente festivo.

Con estas propuestas, Ontinyent busca que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una experiencia más completa durante los Moros y Cristianos, sumando a los actos tradicionales una oferta gastronómica repartida por distintos puntos de la ciudad.