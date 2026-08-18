Óscar Puente anuncia los nuevos trenes que doblarán la capacidad de Cercanías en su visita sorpresa a la Fira de Xàtiva

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visitado Xàtiva esta mañana. La convocatoria no había sido anunciada y ha causado sorpresa entre los viandantes que se han encontrado con la amplia comitiva socialista que ha recorrido escoltada por la Policía Local algunas de las principales arterias de la urbe setabense. La ciudad está inmersa en su tradicional Fira d'Agost y Puente es -después de la llegada de Diana Morant el pasado domingo- el segundo ministro que ha apostado por recorrer la capital de la Costera durante las últimas jornadas. Ha firmado el libro de honor de Xàtiva y ha departido con el grupo liderado por la reina de la Fira -Nadin Ferrando-, a los que ha lanzado una pregunta muy sencilla: ¿Sois todos nativos de aquí?. El alcalde, Roger Cerdà, le ha explicado que es uno de los requisitos para formar parte de la representación de los festejos.

Óscar Puente ha conocido de primera mano -junto al resto de portavoces políticos- las novedades de los vehículos de Cercanías. / PERALES IBORRA

A su vez, el ministro ha confirmado que ha venido hasta Xàtiva "a probar los nuevos trenes que dan servicio a la línea de Valencia". Se trata de modelos 465 (Civia) y doblarán la capacidad de los actuales, además de ser más "cómodos y diáfanos" para el usuario y contar con nuevos espacios para llevar bicicletas, según las fuentes consultadas.

Durante el acto institucional, Cerdà ha explicado que el ministro "ha venido a Xàtiva a hablar de transportes, de movilidad sostenible, pero también a hacer una pequeña visita a la ciudad. Vamos a invitarle a que firme en el libro de honor de la ciudad y después haremos un pequeño paseo, para llegar hasta la estación para presentar los nuevos trenes". A su vez, Puente ha declarado que "lo primero que quiero agradecer es el recibimiento. Yo hoy vengo a Xàtiva a probar unos trenes, un tren en concreto, que pronto pondremos aquí en marcha para reforzar el servicio de Cercanías de Valencia, el servicio ferroviario de Valencia. La verdad es que estoy encantado, me gusta mucho visitar los municipios, especialmente donde gobernamos, tengo que decirlo, porque en el fondo yo soy alcalde, no soy ministro circunstancial, pero soy un alcalde muy vocacional y me encanta visitar los ayuntamientos y saber poco a poco lo que estáis haciendo".

Óscar Puente ha recibido en Xàtiva un "gaiato" personalizado. / PERALES IBORRA

"Esta semana coincide con las fiestas, que es un momento para todo gobierno municipal que tiene un doble componente. Por un lado, es motivo de alegría por celebrar la fiesta con la gente, pero también de mucha preocupación porque las fiestas son también una fuente a veces de problemas y al final le decía al alcalde que lo que haces cuando eres alcalde es cruzar los dedos, sobre todo para que nadie se haga daño y todo salga bien. Me llama también especial atención conocer a los jóvenes que aquí tenéis esa tradición de elegirlos y destacarlos cada año. En Castilla, que es donde yo vengo, hay algún municipio que lo hace, en algunos sitios sí se conserva esa tradición. En la ciudad, por ejemplo, en Valladolid ya no lo hacemos, pero es una tradición bonita y está bien que la conservéis. Es un honor, desde luego, estar aquí en estas fiestas que me dice el alcalde que tienen más de 700 años. Ese dato da cuenta de las raíces tan profundas que tiene nuestro país y de lo importante que es nuestra cultura y nuestras raíces".

El ministro de Transportes ha sido obsequiado con un tradicional "gaiato" personalizado con su nombre y la referencia Fira 2026, además del libro de las Fira de este año.

La visita ha finalizado en la estación de trenes. Los nuevos vehículos que reforzarán la línea de Cercanías han sido visitados por una amplia comitiva política, entre la que también se encontraban, el suddelegado de gobierno José Rodríguez, alcaldesas y alcaldes de pueblos vecinos y representantes de Transportes. Entre las ausencias ha destacado que no había ningún representante local del Partido Popular, que sí habían sido invitados a la recepción según han confirmado desde el consistorio. El concejal de Vox, Francisco Suárez, sí ha estado presente en la cita celebrada en el Salón de Plenos.

Noticias relacionadas

Óscar Puente saluda al concejal de VOX en el Ayuntamiento de Xàtiva. / PERALES IBORRA

En el lado negativo, cabe apuntar que mientras el grupo paseaba por Xàtiva, dos hombres han increpado de forma aislada en ocasiones diferentes al ministro desde lejos. Han entonado gritos de "fuera" y "sinvergüenza", respectivamente, de forma reiterada. A la ministra Diana Morant también le ocurrió algo similar el pasado fin de semana, esta vez con referencias a lo ocurrido en Ceuta. Hace tiempo que la polarización está más que presente en el ambiente. Las redes sociales no han ayudado nada en este aspecto.