Seis heridos en un accidente en la A-35 a la altura de Vallada

Seis personas resultaron heridas este lunes por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en la A-35 a la altura de Vallada, en sentido Xàtiva. Los afectados, que presentaban diversas contusiones, fueron trasladados al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

El siniestro se produjo durante la tarde y a las 16.36 horas la Dirección General de Tráfico (DGT) ya advertía de las complicaciones que estaba ocasionando en la autovía. El accidente obligó a cortar el carril izquierdo de la A-35 en sentido Xàtiva. Tráfico comunicó posteriormente que la incidencia había quedado resuelta.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó hasta el lugar tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB). Los equipos sanitarios atendieron a un total de seis personas por diversas contusiones y procedieron a trasladarlas al hospital de Xàtiva.

Elevada siniestralidad

El nuevo accidente se produce en una carretera que está registrando una elevada siniestralidad durante este año en la Costera. El pasado 21 de julio, Levante-EMV informó de que la A-35 concentraba ya seis víctimas mortales en la comarca en lo que iba de 2026, después de una sucesión de accidentes graves.

El último siniestro mortal se había producido apenas unos días antes, el 18 de julio, en Montesa, donde una persona murió y otras tres resultaron heridas en una salida de vía registrada también en la A-35. El accidente ocurrió hacia las 17.30 horas y los tres heridos fueron trasladados al hospital Lluís Alcanyís.

La A-35 ya había registrado además otros accidentes importantes este año en este mismo entorno. A finales de abril, una colisión en Vallada en la que se vieron implicados tres camiones provocó seis kilómetros de retenciones y obligó también a cortar el carril izquierdo de la autovía.