Xàtiva da 30 días a un fondo buitre y a otros propietarios para reparar un edificio con riesgo de desprendimientos

El Ayuntamiento de Xàtiva ha dado un plazo improrrogable de 30 días a los diferentes propietarios de un inmueble situado en el número 4 de la calle Vallés, entre los que se encuentra el fondo buitre Gramina Homes, para ejecutar obras ante el importante deterioro que presenta su fachada y el riesgo de que puedan producirse desprendimientos sobre la vía pública.

Gramina Homes es una gran sociedad dedicada a la compraventa y gestión de activos inmobiliarios que ha estado vinculada al fondo estadounidense Lone Star. A principios de este mes, la Junta de Gobierno Local rechazó las alegaciones presentadas en representación de esta entidad, que había solicitado que se procediera a la ejecución subsidiaria de los desperfectos por parte del ayuntamiento alegando la imposibilidad de actuar unilateralmente al existir varios copropietarios.

El consistorio considera que esa circunstancia no libera a ninguno de ellos de su obligación de conservar el inmueble, ubicado junto a la histórica Casa del Margallonero, que alojó uno de los negocios hosteleros más emblemáticos de la ciudad y comparte un estado precario similar.

El expediente parte de una inspección de los servicios técnicos municipales que dibuja un panorama preocupante sobre el estado del edificio. La fachada presenta numerosas fisuras, grietas, desprendimientos y pérdidas de material en sus diferentes revestimientos. Las carpinterías exteriores de madera se encuentran también en mal estado, con piezas rotas y cristales partidos o directamente inexistentes.

Los problemas alcanzan igualmente al balcón. Los técnicos municipales constataron oxidación tanto en las pletinas de su estructura metálica como en la barandilla, además de la presencia de hierbas que evidencian acumulación de restos y falta de mantenimiento. Las molduras de los balcones y la cornisa tampoco escapan al deterioro, con piezas cerámicas rotas.

Tras comparar la situación actual con documentación fotográfica anterior, los técnicos consideran acreditado que las patologías vienen de tiempo atrás, una circunstancia que, según el informe, agrava los problemas relacionados con la estabilidad y la seguridad del edificio.

Un inmueble protegido en el casco histórico de Xàtiva

El inmueble se encuentra dentro del conjunto histórico de Xàtiva, en suelo urbano correspondiente al núcleo antiguo y cuenta con Protección Ambiental dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General.

En los archivos del Ayuntamiento constan al menos otros dos procedimientos de órdenes de ejecución relacionados con la situación precaria del edificio, correspondientes a 2017 y 2020. Los problemas, según el informe técnico, no habían quedado solucionados pese a las multas impuestas.

La nueva resolución eleva ahora la presión sobre los propietarios ante el estado que presenta el edificio. Gramina Homes recibió el requerimiento muncipal en diciembre de 2025 y posteriormente EMAIS Servicios Integrales, actuando en su representación, solicitó que fuera el Ayuntamiento quien procediera a ejecutar subsidiariamente los trabajos ante la imposibilidad, según argumentaba, de acometerlos de manera unilateral. También pidió el archivo del expediente.

El Ayuntamiento ha rechazado ambas pretensiones. La resolución municipal recuerda que Gramina Homes no es la única titular de la finca. Junto a ella figuran catastralmente otra propietaria y los herederos de dos antiguos dueños. Precisamente por esa razón, el consistorio señala que el procedimiento se ha dirigido individualmente contra todos los cotitulares conocidos y rechaza que exista un defecto administrativo que permita archivar el caso.

Gramina Homes argumentó también las dificultades para actuar sin la colaboración del resto de propietarios. La respuesta del Ayuntamiento es que la existencia de una copropiedad puede determinar cómo se reparte internamente el coste de las actuaciones, pero no elimina el deber de conservación del inmueble.

El acuerdo señala que los propietarios disponen de mecanismos en la jurisdicción civil para exigir al resto de titulares que contribuyan a los gastos necesarios. Por tanto, una eventual falta de colaboración entre ellos constituye para el Ayuntamiento un problema interno entre copropietarios que no puede utilizarse para evitar el cumplimiento de la orden.

Las actuaciones requeridas deberían centrarse especialmente en solucionar el deterioro de la fachada y eliminar los desprendimientos y grietas que puedan representar un peligro para quienes circulan por la calle. También deberá sanearse la red de evacuación de aguas pluviales y acometerse en el interior del edificio todo aquello que resulte necesario para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. ientras persista el peligro deberán adoptarse además medidas para señalizar y delimitar la zona afectada, evitando el tránsito de peatones por los puntos donde exista riesgo.

Multa de 1.651 euros en Hostals

Por otro lado, el ayuntamiento ha impuesto una multa de 1.651 euros al propietario de una casa de la calle Hostals que aloja un gran jardín vinculado al antiguo convento de Sant Miquel fundado por la Orden de los Mercedarios. La titularidad no atendió el requerimiento exigía retirar todos elementos que pueden desprenderse a la vía pública, saneando y reforzando las deficiencias detectadas. Igualmente, se reclamó restituir el voladizo. La propiedad ya fue conminada a adecuar el patio del edificio.