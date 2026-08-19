Más de 3,5 millones en pérdidas tras la granizada que golpeó a siete municipios de la Vall d’Albaida

La Vall d’Albaida ha sufrido más de 3,5 millones de euros en pérdidas directas en el campo como consecuencia de la granizada registrada el pasado sábado, según las primeras estimaciones de La Unió Llauradora. El temporal ha afectado a 2.176,7 hectáreas agrícolas, especialmente en los municipios de Otos, la Pobla del Duc, Quatretonda, Benigànim, Llutxent, Benicolet y Pinet, todos ellos situados en la parte oriental de la comarca.

La organización agraria cifra concretamente los daños en 3,6 millones de euros, aunque advierte de que se trata todavía de una valoración inicial que podría aumentar a medida que se conozca con mayor precisión el alcance de los siniestros en las explotaciones.

El caqui, uno de los cultivos con mayor peso económico en esta zona de la Vall d’Albaida, concentra el impacto más importante. LA UNIÓ calcula que la piedra ha afectado a unas 397 hectáreas, con pérdidas estimadas de 2,11 millones de euros.

También son relevantes los daños en los cítricos, donde se contabilizan unas 728,7 hectáreas afectadas y cerca de 959.000 euros en pérdidas. En el caso del olivar, la superficie dañada asciende a 1.051 hectáreas, con un impacto económico calculado en unos 520.245 euros.

La granizada llega, además, en un momento especialmente delicado para las explotaciones. Cultivos como el caqui y los cítricos tienen ya la cosecha formada y se encuentran en fases avanzadas de su ciclo productivo. Los golpes de la piedra pueden provocar la caída del fruto o causar heridas y desperfectos externos que reduzcan de forma drástica su valor comercial, incluso cuando permanece en el árbol.

Más de 10 millones de pérdidas entre tres comarcas

Los daños de la Vall d’Albaida forman parte de una sucesión de episodios meteorológicos adversos registrados entre el 10 y el 15 de agosto en diferentes zonas de la Comunitat Valenciana.

En conjunto, LA UNIÓ estima unas pérdidas directas de 10.107.837,72 euros sobre una superficie de 10.058,9 hectáreas en la Vall d’Albaida, Utiel-Requena y el Alto Palancia.

Utiel-Requena es, por ahora, la comarca con mayor superficie afectada, con alrededor de 7.389 hectáreas y algo más de 5 millones de euros en pérdidas, fundamentalmente en viñedo, almendro y olivar. En el Alto Palancia, concretamente en Bejís y Torás, los daños alcanzan las 493 hectáreas de almendro y olivar y se elevan a unos 1,45 millones de euros.

LA UNIÓ subraya que estas cifras contemplan únicamente las pérdidas directas sobre la producción y no incluyen posibles daños en árboles y plantas, infraestructuras agrícolas ni las consecuencias que los temporales puedan tener sobre la capacidad productiva de las explotaciones en próximas campañas.

Reclaman ayudas y rapidez en las peritaciones

Ante la magnitud de los daños, la organización agraria reclama a la Conselleria de Agricultura una valoración urgente y detallada de las zonas afectadas y la puesta en marcha de medidas de apoyo para los agricultores que hayan sufrido pérdidas importantes.

Entre ellas plantea medidas fiscales y financieras que faciliten la recuperación de las explotaciones. Para las parcelas aseguradas, LA UNIÓ solicita asimismo la máxima agilidad a Agroseguro en las peritaciones, con el objetivo de que los agricultores conozcan cuanto antes las indemnizaciones que les corresponden y puedan recibir los pagos sin demoras.

La organización insiste además en la necesidad de reforzar y adaptar el sistema de seguros agrarios ante unos episodios meteorológicos extremos que están teniendo un impacto creciente sobre la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones profesionales de la Comunitat Valenciana.