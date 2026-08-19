Amplia presencia política en la Entrada de Ontinyent con Diana Morant, Martínez Mus, Mompó y Morera, pero sin Pérez Llorca

La Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent, declarada Fiesta de Interés Internacional, volverá a convertirse este viernes 21 de agosto en punto de encuentro de destacados representantes de la política valenciana y estatal. La tribuna de autoridades contará con una amplia y plural representación institucional, con cargos del Gobierno de España, la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Congreso, el Senado y Les Corts, además de alcaldes y representantes municipales de la Vall d’Albaida.

Entre las principales autoridades que han confirmado su asistencia se encuentra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que volverá a presenciar desde la tribuna (ya estuvo el año pasado) uno de los actos centrales y más multitudinarios de la Semana Grande ontinyentina.

También asistirá el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que regresará un año más a Ontinyent para disfrutar del desfile de los ejércitos de la cruz y la media luna.

El Gobierno valenciano estará representado por el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez Sanchis. El que no estará presente en la que será su primera Entrada como 'president' de la Generalitat es Juanfran Pérez Llorca. Carlos Mazón tampoco acudió a ningún desfile en Ontinyent durante su mandato.

Representación del PP en distintas instituciones

Por parte del Partido Popular, además de Vicent Mompó y los representantes del Consell, acudirán diferentes cargos de ámbito provincial y estatal. Desde la Diputación de Valencia está prevista la asistencia de la diputada del Área de Hacienda, Laura Sáez Martínez, y del diputado de Turismo y Deportes, Pedro Antonio Cuesta Tobajas.

También estarán presentes en la Entrada la diputada en el Congreso Cristina Moreno Borràs y la senadora Estela del Carmen Darocas Marín. A la representación institucional se sumará Ismael Sanvíctor, presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, así como alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de distintos municipios de la comarca.

Por parte del PP de Ontinyent participarán, entre otros, sus concejales Rafa Soriano, Pablo Revert y Cristina García-Retamero, que acompañarán a los representantes de la formación durante la jornada.

De Ens Uneix se espera igualmente una amplia delegación, encabezada por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la DIputación de Valencia, Natàlia Enguix.

Amplia representación de Compromís

Compromís también ha anunciado que desplazará a Ontinyent una nutrida representación de cargos de distintas instituciones. Entre ellos estarán la diputada y portavoz en el Congreso, Àgueda Micó (de l'Olleria), y el portavoz en el Senado, Enric Morera. A ellos se sumarán los diputados de Compromís en Les Corts Valencianes Jesús Pla y Nathalie Torres, la portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, la secretaria general de Més-Compromís, Amparo Piquer, y el secretario general de JovesPV-Compromís, Joan Guanter.

La formación valencianista contará asimismo con la presencia de alcaldes y alcaldesas de Compromís de diferentes municipios de la Vall d’Albaida, que acompañarán a la representación local durante la jornada.

La Entrada de Moros y Cristianos congrega cada año a miles de personas en las calles de Ontinyent y constituye uno de los grandes escaparates de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional. Una cita en honor al Santísimo Cristo de la Agonía que forma parte de las principales señas de identidad de la ciudad y que vuelve a situar a Ontinyent como punto de referencia festivo y cultural de la Comunitat Valenciana.