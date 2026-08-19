El calor obliga a cambiar la programación de fiestas en Ontinyent: Gisela retrasa su concierto y la actuación de la Banda Sinfónica se traslada al Echegaray

Las altas temperaturas previstas para este miércoles 19 de agosto han obligado al Ayuntamiento de Ontinyent a introducir dos cambios en la programación musical de las firas de Moros i Cristians.

El primero afecta al concierto de música festera de la Banda Simfònica d’Ontinyent – Tot per la Música, que inicialmentes estaba previsto en la plaza Major. La actuación se trasladará finalmente al Teatre Echegaray, donde comenzará a las 19.30 horas, con el objetivo de evitar la exposición del público y de los músicos al calor.

También se ve alterado el horario de una de las actuaciones más esperadas de la jornada. El concierto de Gisela, anunciado inicialmente para primera hora de la tarde, se retrasa hasta las 20.00 horas, aunque mantiene como escenario La Glorieta.

El ayuntamiento ha comunicado las modificaciones a causa de las elevadas temperaturas y ha agradecido la comprensión del público ante unos cambios que afectan a una jornada especialmente orientada al público familiar.

La actuación de Gisela y su espectáculo ‘La veu de Disney’ es precisamente uno de los platos fuertes de la programación musical preparada por el consistorio durante la Setmana Gran. La cantante interpretará algunas de las bandas sonoras más conocidas del universo Disney en una propuesta dirigida especialmente a niños y familias.

18 propuestas musicales durante las fiestas

Los cambios de este miércoles se producen dentro de una programación municipal que este año alcanza las 18 propuestas musicales durante las Festes de Moros i Cristians, entre conciertos, orquestas, discomóviles, DJs y actuaciones de diferentes estilos.

La concejala de Fira, Festes i Tradicions, Àngels Muñoz, ha destacado que el objetivo es que “la música sea también uno de los elementos vertebradores de las fiestas” y que personas de diferentes edades y gustos puedan encontrar alternativas durante la Setmana Gran.

Uno de los principales escenarios será La Glorieta. Tras las actividades de La Nit Gran, la programación continuará el jueves 20 de agosto, coincidiendo con la noche del Alardo, con la discomóvil S.O.S.. El viernes 21, noche de la Entrada Mora, actuará la Orquestra Mónaco; el sábado 22 llegará Fercho Energy con su Full Show y el domingo 23 cerrará la programación en este espacio la Orquestra Montecarlo.

El Museu del Tèxtil también concentra buena parte de la oferta con la segunda edición de La Gran, una iniciativa que combina música, gastronomía y actividades para todos los públicos hasta el 24 de agosto.

Este miércoles está prevista allí la actuación del DJ LaGran, a las 19.00 horas. El jueves será el turno de Rubén Terol, a las 13.00, y de Limbotheque, a las 21.00. El viernes actuará Soulomonics después de la Entrada Infantil; el sábado llegará la xaranga Baloo’s Band y el domingo el escenario recibirá a Dani Nelo Organs Trio. La programación concluirá el lunes 24 con la xaranga El Dólar, que ofrecerá actuaciones tanto al mediodía como por la tarde.