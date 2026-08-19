La lluvia amenaza la Entrada de Bandas de Ontinyent con aviso naranja

Ontinyent afronta los días grandes de las fiestas de Moros i Cristians con un ojo puesto en el cielo. La última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa la Entrada de Bandas de este jueves, prevista a partir de las 18 horas, en plena franja de mayor riesgo de lluvias y tormentas.

El organismo mantiene para el interior sur de Valencia, zona en la que se encuentra Ontinyent, un aviso naranja por lluvias y tormentas entre las 12 y las 22 horas del jueves. El episodio puede dejar precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

El riesgo coincide prácticamente de lleno con uno de los actos más esperados de la víspera de la Entrada.

La predicción por horas de AEMET para Ontinyent es especialmente significativa. Entre las 14.00 y las 20.00 horas del jueves establece una probabilidad de precipitación del 100% y una probabilidad de tormenta del 80%

El modelo dibuja un empeoramiento rápido a partir de media tarde. A las 15 horas ya se prevé tormenta; para las 16 horas se calcula unos 3 milímetros de precipitación y rachas de hasta 73 km/h, y a las 17 h la previsión eleva la lluvia hasta los 5 milímetros en una hora, con rachas que podrían alcanzar los 72 km/h.

A la hora prevista para iniciar la Entrada de Bandas, las 18.00, Aemet mantiene el escenario de cielo nuboso con tormenta y lluvia, unos 33 grados de temperatura y posibilidad de rachas de viento de hasta 52 km/h. Para las 19 horas vuelve a aparecer tormenta, con unos 3 milímetros de precipitación previstos y rachas de hasta 68 km/h.

El viento también puede convertirse en un factor relevante. El modelo llega a señalar rachas de hasta 91 km/h alrededor de las 20 horas y de 81 km/h a las 21.00, todavía dentro del periodo de aviso naranja.

La previsión, no obstante, apunta a una rápida reducción del riesgo a partir de las 20 horas, cuando la probabilidad de precipitación baja al 15% entre las 20.00 y las 2.00 horas. A partir de las 22 horas, AEMET ya prevé cielos poco nubosos y desaparece el nivel de peligro meteorológico.

La previsión mejora para la Entrada del viernes

El escenario es, por el momento, bastante más favorable para la gran Entrada de Moros y Cristianos del viernes 21 de agosto, el acto central de las fiestas. Aemet prevé para Ontinyent una temperatura máxima de 34 grados y establece una probabilidad de precipitación del 30% durante la franja de 12.00 a 24.00 horas, que engloba tanto la Entrada Cristiana, prevista a las 18.00, como el inicio de la Entrada Mora a las 22.00 horas.

Para el viernes, además, no aparecen por ahora avisos meteorológicos activados para el interior sur de Valencia en la predicción municipal, a diferencia de lo que ocurre este jueves.