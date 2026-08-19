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La ‘Nit Gran’ reúne a más de 1.300 personas en la Glorieta de Ontinyent

La cita, incluida en la programación de ‘Majors Actius’, incluyó una cena popular para cerca de 500 asistentes y el espectáculo musical ‘Divas Rebeldes’

La actuación de la noche.

La actuación de la noche. / Javier Urenya Orquin

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Redacción Levante-EMV

Ontinyent

La ‘Nit Gran’ de Ontinyent reunió este martes a más de 1.300 personas en la Glorieta, en una de las actividades especiales organizadas dentro del programa ‘Majors Actius’ con motivo de las Fiestas de Moros y Cristianos. La velada incluyó una cena popular en la que participaron cerca de 500 personas, además del espectáculo musical ‘Divas Rebeldes’, que puso el componente festivo a una noche especialmente dedicada a las personas mayores de la ciudad.

La concejala de Majors Actius, Inma López, destacó la respuesta obtenida y señaló que la iniciativa permite “compartir una noche de fiesta, convivencia y hermandad con las personas mayores de Ontinyent”, a las que definió como “una parte fundamental de nuestra ciudad y también de nuestras Fiestas”.

Multitudinaria cena de mayores en Ontinyent.

Multitudinaria cena de mayores en Ontinyent. / Javier Urenya Orquin

López subrayó que la elevada participación “demuestra que nuestros mayores tienen ganas de participar, de encontrarse y de disfrutar de una programación pensada también para ellos y ellas”. Asimismo, puso en valor el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento para mantener durante todo el año una oferta de actividades dirigida a este colectivo.

La celebración contó también con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, y de la concejala de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, además de otros representantes de la corporación municipal, que compartieron la velada con los asistentes.

Las regidoras de Mayores y Fira i Festes.

Las regidoras de Mayores y Fira i Festes. / Javier Urenya Orquin

La programación continúa este jueves

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent continuarán este jueves 20 de agosto con una intensa jornada de actos. A las 13:00 horas, el Museu del Tèxtil acogerá la actuación acústica de Rubén Terol, mientras que a las 18:00 horas comenzará la Entrada de Bandas desde la Plaza Mayor.

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La música regresará al Museu del Tèxtil a las 21:00 horas con Limbotheque. Ya por la noche, a las 23:30 horas, dará comienzo el desfile de Alardos por su recorrido habitual y, a las 00:30 horas, la Glorieta será escenario de la actuación musical de S.O.S.

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