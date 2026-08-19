Ontinyent fija 12 vías de evacuación y recuerda la prohibición de colocar sillas fuera de las zonas autorizadas en la Entrada

El Ayuntamiento de Ontinyent ha establecido un dispositivo especial de seguridad para la Entrada de Moros y Cristianos de este viernes 21 de agosto, el acto más multitudinario de las fiestas, que incluye 12 salidas y vías de evacuación a lo largo del recorrido y restricciones específicas para evitar obstáculos ante una posible emergencia.

El consistorio ha emitido un bando municipal que recoge las medidas de obligado cumplimiento derivadas del Plan de Emergencia y Autoprotección aprobado para el desfile. El objetivo, según establece el documento, es garantizar la seguridad de los asistentes, facilitar una eventual evacuación y permitir la actuación de los servicios de emergencia y Protección Civil.

Una de las medidas que afecta directamente al público es la prohibición expresa de colocar sillas, mesas u otros elementos particulares fuera de las zonas previamente delimitadas por la organización. Además, las gradas y las sillas instaladas a lo largo del itinerario deberán mantener completamente libres los accesos a viviendas, comercios, garajes y establecimientos abiertos al público, así como las vías reservadas para evacuación.

El dispositivo abarca especialmente la avenida de l’Almaig, desde el número 51 hasta su confluencia con Daniel Gil, y la avenida de Daniel Gil, desde el número 68 hasta el número 12, a la altura de la calle Dos de Maig.

Dentro de este recorrido, el Ayuntamiento determina 12 puntos que deberán permanecer disponibles como salidas y accesos para los servicios de emergencia.

El primero está situado en el inicio de la Entrada, en la avenida de l’Almaig número 51, con una anchura libre de evacuación de 10,25 metros. A partir de ahí se establecen accesos en Pintor Segrelles, avenida Daniel Gil, avenida Francisco Cerdà, Caputxins, Enric Casanova, Furs, José Iranzo, Salvador Tormo, Martínez Valls y Escultor Julio Capuz.

El último punto se encuentra en el final del recorrido, en la avenida Daniel Gil número 12, donde se deberá mantener una anchura libre de evacuación de 10,70 metros.

Prohibido aparcar o dejar objetos en las salidas de emergencia

El bando establece una “prohibición absoluta” de estacionar vehículos, depositar residuos o instalar cualquier estructura no autorizada dentro de estas salidas y zonas de evacuación.

Las barreras de control instaladas en estos puntos estarán custodiadas por personal autorizado de Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La normativa afecta igualmente a las infraestructuras temporales instaladas para presenciar la Entrada. Las tribunas y gradas desmontables deberán conservar las dimensiones y características previstas técnicamente, y no podrán ampliarse, modificarse ni desplazarse sus módulos.

También queda expresamente prohibido que las sillas o las propias gradas obstaculicen las vías de evacuación.

Dos ambulancias y puntos asistenciales en el recorrido

El dispositivo especial contempla asimismo puntos de asistencia, tanto fijos como móviles, distribuidos a lo largo del itinerario. Entre ellos destaca la presencia de dos ambulancias, una situada en la rotonda de la avenida de l’Almaig con la avenida Daniel Gil y otra en la rotonda de la avenida Daniel Gil con la calle Dos de Maig.

A estos recursos se sumarán extintores y equipos de primera intervención situados en puntos estratégicos para responder ante cualquier incidencia durante el desfile.

El Ayuntamiento recuerda además que todos los asistentes deberán seguir de manera inmediata las indicaciones que puedan dar la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil o los responsables del Plan de Emergencia.

Las infracciones podrán ser sancionadas

El bando advierte de que el incumplimiento de las órdenes y prohibiciones podrá ser sancionado de acuerdo con la normativa aplicable en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas, autoprotección y regulación autonómica y local.

El dispositivo estará vigente durante una jornada en la que Ontinyent espera una elevada concentración de público con motivo de su Entrada de Moros y Cristianos, que este viernes volverá a convertir las avenidas de l’Almaig y Daniel Gil en el principal escenario de las fiestas.

Con estas medidas, el consistorio pretende que los miles de espectadores que seguirán la Entrada mantengan despejados todos los puntos de acceso y evacuación, especialmente en un desfile cuya gran afluencia obliga a reforzar las medidas preventivas y de respuesta ante emergencias.

Recogida de basura a partir de las 2.30 horas

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ontinyent ha informado de que con motivo de la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent, la recogida de residuos en las calles incluidas en el recorrido del desfile se realizará durante la madrugada del viernes 21 al sábado 22 de agosto a partir de las 2.30 horas, una vez haya finalizado la Entrada.

La modificación afectará a las avenidas de l’Almaig y Daniel Gil, principales vías por las que discurre el desfile. La empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos, Fovasa, ha comunicado al Ayuntamiento de Ontinyent que adaptará el horario en estas calles para facilitar el desarrollo de la Entrada y las posteriores tareas de limpieza.

En el resto de la ciudad no habrá ningún cambio y la recogida se efectuará en el horario habitual.

Tampoco se modifica el tipo de residuo que corresponde depositar esa noche. De acuerdo con el calendario establecido, los vecinos deberán sacar la fracción orgánica