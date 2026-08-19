Los profesores llevan sus reivindicaciones a la Fira de Xàtiva

Enclavado cerca del característico Portal del Lleó, se encuentra uno de los estands más singulares que el visitante puede encontrarse cuando este año recorre los más de 200 puntos de venta que hay en el Reial de la Fira d'Agost de Xàtiva. L'Associació de Suport Mutu Educatiu (ASME) la Costera ha coordinado un puesto en el que se puede adquirir merchandising confeccionado con el característico color verde claro que acompañó el curso pasado a las movilizaciones relacionadas con la huelga educativa, cuyos beneficios se destinarán a la "caja de resistencia" iniciada para apoyar los implicados en las protestas. La entidad acaba de nacer y, de momento, cuenta con unos 100 profesores asociados.

María José Pérez es su presidenta. Ayer atendió a Levante-EMV y comentó que "queremos ser un punto de información y encuentro. En la Fira lo que estamos haciendo es vender diferente género y los beneficios van íntegramente a la 'caja de resistencia' iniciada en la huelga. Por ejemplo, el artículo estrella han sido los abanicos, que se agotaron durante el primer día". "Eso sí, lo que más nos está gustando es que mucha gente está viniendo a preguntarnos y a darnos su apoyo. Asociaron el color verde claro a las movilizaciones y enseguida vienen. Es cierto que teníamos las expectativas altas, pero estas se han visto superadas. Es algo que ayuda. Acabamos de empezar, pero no tengo dudas de que creceremos. Ahora mismo somos unos 100 profesores de toda la comarca", especificó.

Pérez estuvo acompañada por Ramir Moscardó, secretario de la entidad, que resumió las intenciones del sector respecto a próximas protestas: "La huelga indefinida se tuvo que parar porque, evidentemente, el curso acababa. No tenía sentido estar haciendo una huelga que no tenía una repercusión. Pararla no quiere decir que se acabará ahí todo, todo va a depender de cómo vayan las movilizaciones".

"De momento, las negociaciones no han llegado prácticamente a ningún punto concreto. Lo poco que se han hecho desde la Conselleria es ofrecer 'migajas', podríamos decir. Y lo que necesitamos es que realmente se sienten a hablar y a intentar resolver los problemas que tiene la educación. Por lo tanto, a partir de septiembre vamos a estar ahí. Seguramente, no en el formato de una huelga indefinida, pero sí hay otras opciones como huelgas puntuales o grandes manifestaciones en Valéncia. Continuaremos manteniendo el pulso para que en la Consellería se den cuenta de que las cosas no están resueltas", prosiguieron desde Asme.

Cuestionados por la nueva "ley anti adoctrinamiento" de PP y Vox, Moscardó apuntó que "parece que ahora quieren que la inspección sean más 'vigilante'. A veces, tenemos la sensación de que la Consellería lanza bombas incendiarias precisamente cuando no hay que lanzarlas. Esta semana han sacado una normativa que pretende detectar posibles casos de discursos ideológicos o de control ideológico en las escuelas con los alumnos. Evidentemente, un profesor lo que hace es enseñar a pensar, a que el alumnado sea crítico, a que sepa ser un ciudadano y que vea en la sociedad las necesidades que hay. Nunca le diremos a un alumno qué ha de votar o qué no ha de votar".

"Podríamos pensar que están intentando generar tensión, o una posición de fuerza, hay muchas posibles hipótesis. De todas maneras, los profesores tenemos muy claro que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y nuestro trabajo no busca ni manejar a la gente ni nada de eso. Vamos a continuar haciendo lo que hemos estado haciendo siempre: enseñar", argumentó el portavoz de los profesores.

"Cada vez que la conselleria tiene una ocurrencia, la gente se enciende más"

Por otra parte, cuestionados por las sensaciones del sector referentes a comenzar una nueva huelga, desde Asme confirmaron que "la gente ha demostrado que cree en la movilización. Cada vez que la conselleria tiene una ocurrencia, la gente se enciende más. Cuando ya has hecho una huelga indefinida de un mes no estás dispuesto a ceder con cualquier cosa, porque ahí ya has apostado mucho. Son muchas las familias que en casa eran dos docentes y les ha costado mucho dinero seguir esta huelga indefinida. Por lo tanto, no estamos dispuestos a conformarnos ahora con cualquier cosa. Sabemos que en una negociación, evidentemente, no se va por todo, pero sí que queremos unas cosas lógicas, normales y necesarias. Al final, buscamos cambios que beneficien a todos, pero sobrsobre todoos alumnos, y después a los centros docentes, a las familias y a los profesionales", apostilló Moscardó.

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La "Manifa's band" recorre el Reial de la Fira

Como anécdota, la "Manifa`s banda"-una agrupación musical nacida en los albores de las protestas relacionados con la huelga educativa- recorrió el Reial de la Fira el pasado sábado 15 de agosto. Sus intenciones eran participar en el concierto de la Nit Jove -con la Fúmiga como estrella principal-, pero la tormenta causó que se aplazara el evento para el próximo sábado 22 de agosto. Una vez estaban en Xàtiva decidieron pasearse por la Fira entonando canciones populares y portando pancartas reivindicativas.