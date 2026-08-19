La rápida actuación evita que un incendio en un bancal de Fontanars salte a un pinar y se convierta en un peligroso fuego

La rápida actuación de un tractorista y de los medios de extinción ha convertido un peligroso incendio de vegetación declarado este miércoles en Fontanars dels Alforins en un mero susto en plena alerta roja.

Los medios terrestres y aéreos desplegados han evitado que las llamas alcanzaran una zona de pinar con continuidad forestal contigua al bancal de rastrojos donde se ha originado el fuego, próximo a la carretera CV-660, y pudieran convertirse en un incendio de mayores dimensiones.

El alcalde de Fontanars dels Alforins, Julio Biosca, ha explicado que la rápida aparición de humo ha permitido detectar el incendio prácticamente desde sus primeros momentos. Según ha relatado el alcalde, una persona que se encontraba cerca con un tractor pudo labrar parte del bancal, creando una franja que contribuyó a frenar el avance de las llamas mientras llegaban los servicios de extinción.

A esta primera actuación se sumó rápidamente el dispositivo movilizado por Emergencias, con una unidad terrestre y otra helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, tres medios aéreos de la Generalitat y dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Los aviones han realizado tres descargas sobre la zona, una intervención que ha resultado decisiva para impedir que el fuego pasara del terreno agrícola al pinar contiguo.

A escasos metros de una importante masa forestal

“Ha sido un susto, pero se podría haber convertido en un gran problema”, ha resumido el alcalde Julio Biosca, que ha destacado la rapidez y eficacia de la respuesta. La principal preocupación estaba en la ubicación del incendio, que se ha producido a unos 500 metros de la finca de Torrefiel, en un área próxima también a Ca Llinares. Biosca ha incidido en que el peligro era evidente porque, una vez alcanzada la masa forestal, el pinar tiene continuidad hacia la zona del puerto que comunica Fontanars dels Alforins con Ontinyent. La entrada del fuego en esa superficie arbolada habría complicado considerablemente las labores de extinción y aumentado el riesgo de propagación.

La combinación de la detección inmediata del humo, la actuación inicial con el tractor y la rápida llegada de los medios terrestres y aéreos permitió cortar el avance del incendio antes de que llegara al pinar.

El suceso se ha producido además en una jornada de máximo riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana, lo que refuerza la necesidad de extremar todas las precauciones y comunicar inmediatamente al 112 cualquier columna de humo o indicio de fuego