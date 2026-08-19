Retiran bufandas con la cara de Franco y el mensaje "Arriba España" de un puesto de la Fira de Xàtiva

Los responsables de un stand de disparo recreativo con escopetas de aire comprimido presente en el Reial de la Fira d'Agost de Xàtiva han retirado recientemente unas bufandas exhibidas con la cara del dictador Francisco Franco y el mensaje "Arriba España" tras haber sido apercibidos por agentes de la Policía Local. Las fuentes municipales consultadas por Levante-EMV han explicado que llegaron "varios avisos" por la presencia de este material ilegal: "Se estudiaron las implicaciones jurídicas de lo ocurrido y desde la Policía Local se pusieron en contacto con los trabajadores del puesto. Los han retirado sin problemas. A lo mejor, al ser extranjeros desconocían las implicaciones de los elementos exhibidos, pero eso no quiere decir que pudieran tenerlos allí".

Consultado por el episodio, uno de los trabajadores del stand ha explicado que "es el primer año que vengo" y desconocía totalmente la polémica. Las bufandas ya no estaban esta mañana entre los premios que se pueden llevar aquellos que acierten disparando con la escopeta de feria.

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Denuncia en redes sociales

El colectivo Endavant Costera denunció ayer el incidente en sus perfiles de redes sociales: "Intolerable exaltación del Franquismo en medio de la Fira de Xàtiva. El Ayuntamiento no lo tendría que permitir y los setabenses no lo podemos tolerar. Normalizar el fascismo contribuye a su expansión. Xàtiva es y será antifascista!", apuntan en el mensaje compartido en redes, que acompañan con una fotografía de las banderas.