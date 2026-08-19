Xàtiva supera los 44 grados en la tarde más calurosa de la Fira antes de otra intensa noche festiva

La Fira d’Agost de Xàtiva afronta este miércoles una nueva tarde-noche de intensa actividad después de una jornada marcada por las altas temperaturas. La ciudad ha superado los 44 grados durante la tarde, en una jornada especialmente sofocante antes de que comience una programación que -pese a la "ponentà"- se mantiene inalterada y combina fiesta popular, espectáculos familiares, música en directo y tradición.

Según los datos de la estación de Aemet en Xàtiva, la temperatura ha alcanzado los 44,1 ºC a las 15:50 horas, el valor más alto entre los observatorios que la agencia estatal tiene repartidos por toda España. Atendiendo a la red de vigilancia de Avamet, más extensa, Alzira ha sido sin embargo la localidad más sacudida por el calor.

El fuerte calor, en cualquier caso, ha condicionado las horas previas a una de las noches con mayor actividad de la programación setabense. En el apartado musical, la noche tendrá dos grandes platos fuertes a las 23:00 horas: Feliu Ventura, que presentará su nuevo disco dentro del XXIX Festival de la Cançó con las colaboraciones de La Maria y Sons de Dones, y Dani Diges, protagonista del Gran Concierto para el Recuerdo junto a la Camilo Big Band y la David Pastor Big Band, en el campo de fútbol de la Murta. Dos propuestas de perfiles muy distintos que concentran buena parte del atractivo musical de la jornada.

Niños refrescándose en la fuente de la Glorieta, este martes por la noche. / Perales Iborra

La agenda comienza a las 19:30 horas en el CEIP Martínez Bellver con La Bella Tour, un espectáculo de clown y circo familiar sin texto, dirigido a todos los públicos y con una duración aproximada de 45 minutos. La propuesta contará además con servicio de interpretación en lengua de signos (ILSE) para personas sordas.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 21:00 horas con la tradicional Fiesta de las Paellas, uno de los actos más populares y multitudinarios de la Fira d’Agost, que tiene a 2.000 personas inscritas. El acceso al recinto, ubicado en el aparcamiento del Pabellón Municipal de Voleibol, será únicamente con ticket. El reparto de condimentos se realizará entre las 19:00 y las 21:00 horas, sin posibilidad de recogerlos una vez finalizado ese horario. Las mesas podrán reunir hasta diez comensales y el aforo será limitado.

La fiesta continuará en este mismo espacio a las 23:00 horas con Maritim Show On Tour, con entrada libre hasta completar aforo y presencia de Punto Violeta y servicio UPCCA.

Tributo a El Canto del Loco

La música empezará a ganar protagonismo desde las 22:00 horas, cuando Sin Complejos Band ofrecerá en la Glorieta de José Espejo un tributo a El Canto del Loco, dentro del Espacio Gastronómico Gastro Rod-Arte, abierto desde las 18:00 horas.

También a las 23:00 horas, el Jardín El Palasiet será escenario de la Noche de Grupos Locales con la actuación de Noah Histeria, una de las propuestas vinculadas a la escena musical de Xàtiva.

La actividad se prolongará hasta la madrugada. A las 02:00 horas, la plaza y el barrio de l’Hort de Mora acogerán una nueva Noche de Albades, dedicada a una de las manifestaciones más características de la música popular valenciana. Participarán Llorenç Zamora «El Punxa», Fernando Ferrer «El Ratllat de Puçol», Antoni Guzmán, Pilar Cuenca, Jacint Hernández y Manu Chàfer «El Gallo», junto a la Colla de Dolçaines i Percussió La Socarrà y con la colaboración de la Asociación Cultural Festes de l’Hort de Mora.