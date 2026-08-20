El Batallón Infantil de Xàtiva y la Fira d’Agost

El pasado 27 de junio se inauguraba en la Casa de la Cultura de Xàtiva una exposición para celebrar el 60 aniversario del Agrupament Escolta Cohinoor, una de las dos asociaciones, que junto a Jamboree, constituyen el movimiento scout en Xàtiva. Sin embargo, mucho antes de que estas dos asociaciones aparecieran en la ciudad hubo otra agrupación, que si bien tiene grandes diferencias con el movimiento scout, podríamos considerarla como el antecedente directo de estas dos agrupaciones tan queridas, el Batallón Infantil.

El ejército y la educación física fueron de la mano durante todo el siglo XIX, fue precisamente un militar valenciano, Francisco Amorós Ondeano, el que, en su exilio en Francia tras la Guerra de Independencia Española, desarrolló el sistema pestalozziano que había intentado introducir en España con la fundación en 1806 del Real Instituto Militar Pestalozziano en Madrid, siendo reconocido como el inventor de la educación física moderna, tal y como se puede leer en su tumba en París. A lo largo de los años fueron muchos los que en España recomendaron la incorporación de ejercicios militares en la educación física escolar.

Si bien ya durante el Trienio Liberal existió un batallón formado por jóvenes de Barcelona, los primeros batallones infantiles surgen en Francia tras el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871, la cual marcó a la sociedad francesa con un profundo sentimiento de fracaso. En este contexto, el ministro de Enseñanza Pública, Jules Ferry, impulsó nuevas políticas de reclutamiento y preparación física militar que darían origen a los primeros batallones escolares.

En España las voces que pedían una educación gimnástica-militar no paraban de crecer pero no sería hasta 1890 cuando surgiría en Madrid el primer batallón infantil, concretamente el del Hospicio de Madrid, el cual estuvo formado por 1.200 niños de entre 10 y 12 años. A este le seguirán otros como el de Málaga en 1893 o el del hospicio de San Sebastián en 1894.

Primeros batallones infantiles valencianos

A principios del siglo XX aparecerán batallones infantiles en varias localidades valencianas como Valencia, Alcoy, Orihuela y Villena. Estos batallones se organizaban como unidades militares al uso. El de Villena, por ejemplo, estaba formado por unos 350 niños, repartidos en cuatro compañías, con su oficialidad completa, que a su vez se subdividían en tres secciones cada una. Tenían un abanderado, gastadores, camilleros, banda de tambores y cornetas e incluso unas exclusivas plazas montadas. Los padres que quisieran que sus hijos formaran parte del batallón debían hacer un desembolso económico importante. Las plazas montadas costaban 1.000 pesetas, 250 los oficiales y 25 los soldados, sin olvidarnos de los 2.000 duros que costaba el vestuario y armamento del Batallón. Los batallones, por otro lado, solían hacer acto de presencia en festividades locales realizando pequeños espectáculos acompañados por sus bandas.

El origen y final del batallón de Xàtiva no está nada claro, así como la cantidad de niños que formaron parte de él. Podemos presuponer que se fundó en 1902 y que su periodo de vida duró hasta 1903. La primera mención encontrada en la hemeroteca data de la Fira d’Agost de 1902. El 15 de agosto sobre las cinco de la tarde, los niños del batallón desfilaron por el Real de la Fira acompañados por la banda de tambores y cornetas, volverían a desfilar el 16 y el 18, así contaban el desfile del 16 de agosto: “Por la tarde atrajo aun mucho mayor y más selecto concurso, tanto á la salida del cuartel, como á la llegada y permanencia en el Real de la Feria, el batallón infantil, á cuyo frente iba la referida música de esa capital, aplaudida y agasajada por todos. Produjo agradabilísima impresión, tanto la marcialidad con que marchaban y la exactitud con que cada uno particularmente cumplía su cargo, como la militar precisión con que ejecutaron todos las evoluciones al toque de corneta, ó á la voz del titulado jefe del batallón, que ostentaba las insignias de teniente coronel, montado en pequeña jaquilla, perfectamente ensillada y amaestrada para obedecer al simpático jinete que la montaba, que es hijo del capitán de esta zona Sr. Brí, instructor tan asíduo y amable de los niños que forman el referido batallón, que todos le tributan los mayores y meredísimos plácemes. Fué una ovación continuada la que obtuvo el batallón, y muy especialmente al niño de D. José Pascual, diminuto cabo de la escuadra de gastadores, que admiró por su serenidad y competencia, marcando como un viejo cabo la marcha de los que mandaba. Todos desean la repetición de tan hermoso, aunque trabajoso festejo, en el que no ha faltado ningún detalle en toda su ejecución, ni en la indumentaria para el conjunto de cuadro tan vistoso, sencillo y simpático”.

Esta crónica nos permite conocer algunos nombres de sus integrantes, así como la confirmación de plazas montadas y de gastadores en el batallón setabense. El 19 volverían a hacer acto de presencia en el certamen músical llevado a cabo en la Plaza Sant Jaume. A partir de este momento no ha sido posible localizar otra mención del batallón hasta la Fira de 1903.

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Así el 17 de agosto de 1903, la oficialidad del batallón estuvo presente en la estación de tren para recibir a la banda de música de la Beneficencia de Valencia, a las cinco de la tarde desfilaron por el real realizando novedosas exhibiciones de esgrima y el 18 realizarían su última aparición según la prensa aunque hay que suponer que sus actuaciones no se limitaron a la Fira y muy probablemente actuaron también en otras celebraciones de la ciudad.