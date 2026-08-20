Bocairent llora la muerte de Antonio Ferri, el pintor internacional que donó 300 obras al pueblo de su infancia

El reconocido pintor Antonio Ferri Martín ha fallecido a los 88 años de edad después una trayectoria que llevó su obra desde la Vall d’Albaida hasta galerías y centros artísticos de Europa y Estados Unidos. Aunque nacido en València en 1938, Ferri estuvo desde niño estrechamente ligado a Bocairent, localidad a la que el artista donó a lo largo de los años cerca de 300 obras y donde opera un museo municipal que lleva su nombre.

El Ayuntamiento de Bocairent ha trasladado, «en nombre de todo el pueblo», sus condolencias por la muerte del creador, distinguido con el premio 9 d’Octubre de 2014, a tiempo que ha destacado especialmente la generosidad del artista hacia el municipio. El consistorio ha expresado igualmente su afecto a la familia y a las personas próximas al pintor, así como a los integrantes de la Associació d’Amigues i Amics del Museu Antonio Ferri.

Ferri llegó a Bocairent con apenas unos meses de vida y allí pasó su infancia y adolescencia. Su padre ejerció como secretario del Ayuntamiento hasta finales de la década de 1960 y Ferri recibió en Bocairent su educación primaria, en unos años que él mismo consideraría decisivos en la formación de su personalidad y de sus raíces.

Más tarde estudió Bachillerato en el Colegio La Concepción de Ontinyent, donde recibió también sus primeras clases de dibujo. Sin embargo, su camino académico se dirigió inicialmente hacia el Derecho. Se matriculó en la Facultad de Derecho de València y, tras superar el primer curso, se trasladó a Barcelona, donde completó la licenciatura en apenas tres años y medio. Ferri explicaría años después que quiso acabar la carrera cuanto antes para poder dedicarse a lo que realmente deseaba: pintar.

Su formación artística reglada fue, de hecho, muy limitada. A aquellas primeras clases de dibujo en Ontinyent se sumó su paso por la Escola Massana de Barcelona, pero el propio museo que conserva su legado lo define esencialmente como un creador autodidacta, que desarrolló un lenguaje alejado de ataduras académicas y muy condicionado por las experiencias, lugares y momentos vitales que atravesó.

Un verano en Italia que marcó su pintura

Uno de esos episodios determinantes se produjo incluso antes de iniciar la universidad. Tras terminar el Bachillerato, su padre le regaló un viaje de verano por Italia. Durante alrededor de dos meses, Ferri recorrió conventos y contempló directamente las obras conservadas en ellos. Aquella experiencia dejó una huella profunda que décadas después continuaba apareciendo en su pintura y ayuda a explicar su fascinación por el Quattrocento italiano.

Esa influencia terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más reconocibles de su producción figurativa: caballeros, ángeles y figuras de gestos solemnes que evocan la pintura italiana del siglo XV. En el otro extremo de su obra se encontraba la abstracción, construida mediante tramas, pinceladas, grafismos, superficies monocromáticas y juegos de color. La convivencia entre ambos lenguajes acabaría sintetizada en uno de los títulos utilizados en distintas retrospectivas de su trabajo: Del abstracto al Quattrocento.

Terminados sus estudios universitarios, Ferri vivió en diferentes ciudades españolas y europeas antes de dar el salto a Estados Unidos. Su paso por la Universidad de Cornell, en Ithaca (Nueva York), supuso uno de los puntos destacados de su trayectoria internacional, al desarrollar allí actividad como pintor y profesor e impartir master classes.

Su currículum expositivo refleja esa dimensión internacional. En Nueva York mostró su trabajo en espacios como la Newman Gallery, la Lladró Gallery o la Sola Art Gallery, y su obra figura vinculada a la Rockefeller Collection. También expuso en Filadelfia, Cincinnati y Kentucky. En Europa presentó su pintura en ciudades como París, Copenhague, Londres o Ginebra, además de participar en exposiciones en Francia, Dinamarca, Inglaterra, Suiza y Alemania.

En España, su trayectoria pasó por salas y galerías de València, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife o Alicante. Entre sus primeros reconocimientos figura el Premio Estil de 1970, dentro de una carrera que acabaría convirtiendo la abstracción en el lenguaje que le proporcionó mayor reconocimiento internacional.

Amplitud de registros

La amplitud de registros de Ferri queda especialmente patente en la colección de Bocairent. El núcleo inicial del museo quedó organizado en tres grandes ámbitos. Uno reúne 32 pinturas inspiradas en el Quattrocento italiano; otro, bajo el título Lo esencial del gesto, incorpora 39 piezas realizadas entre los años ochenta y 2012 para mostrar la evolución y la variedad de géneros cultivados por el artista; y un tercer bloque se dedica a la abstracción, el ámbito que le otorgó una mayor proyección exterior.

Antes incluso de la apertura del museo, una selección de estos fondos pudo contemplarse en 2013 en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, en una retrospectiva planteada precisamente como un recorrido desde las superficies abstractas y monocromáticas hasta las figuras inspiradas en la pintura italiana del siglo XV.

El vínculo con Bocairent acabó tomando forma institucional en 2014, cuando el municipio le dedicó la colección museográfica que lleva su nombre. Cinco años después, en mayo de 2019, el pintor y el entonces alcalde, Josep-Vicent Ferre, formalizaron ante notario la donación de 125 obras que ya se encontraban depositadas en el museo del barrio medieval. La cesión se realizó a título gratuito e irrevocable, con el compromiso municipal de ocuparse de su conservación, exposición y difusión.

Aquellas 125 piezas ofrecían una visión amplia de su evolución, aunque tenían un peso destacado las obras de madurez realizadas entre 2008 y 2018. La donación consolidó así el deseo del artista de que una parte esencial de su producción permaneciera unida al pueblo donde había crecido.

Las entregas continuarían en los años siguientes hasta aproximar el legado municipal a las 300 obras, según ha recordado ahora el Ayuntamiento. El museo se convirtió de este modo no solo en una retrospectiva permanente de Ferri, sino también en el principal testimonio de la relación que el artista mantuvo durante toda su vida con Bocairent.

Una relación que trascendía la mera conservación de su obra. Ferri, que continuó pintando diariamente durante su madurez en su estudio de València, concibió la pintura como una actividad vital constante. Su producción permite seguir décadas de experimentación, desde las composiciones abstractas que le abrieron las puertas de galerías internacionales hasta el reencuentro con aquel Quattrocento descubierto durante su juventud en Italia.

Con su fallecimiento, Bocairent pierde a una de las figuras que más contribuyeron a ampliar su patrimonio artístico contemporáneo. Queda, sin embargo, un legado excepcional: cerca de 300 obras cedidas por el propio pintor y un museo que lleva su nombre, concebido como memoria permanente de una trayectoria artística internacional y de un vínculo personal con el municipio que comenzó en los primeros meses de su vida.