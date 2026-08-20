Canals investiga la muerte de patos en el riu dels Sants y refuerza la vigilancia en la zona

El Ayuntamiento de Canals ha alertado del incremento de la mortalidad entre los patos que habitan el riu dels Sants y ha puesto el caso en conocimiento del Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, que ya trabaja para determinar las causas de las muertes.

Según ha informado el consistorio, la situación fue comunicada a la administración autonómica desde las primeras detecciones y se ha iniciado un seguimiento de la evolución del episodio. Un agente medioambiental se desplazó este miércoles hasta la zona, donde se recogieron ejemplares muertos que están siendo estudiados.

Por el momento, el Ayuntamiento señala que no se ha podido establecer el origen de la mortalidad y que habrá que esperar a los resultados de los análisis para conocer qué está provocando la muerte de los animales.

Un agente medioambiental supervisa la zona. / A.C.

Más vigilancia y advertencias a la ciudadanía

Mientras continúa la investigación, el ayuntamiento ha decidido incrementar la vigilancia en la zona y ha instalado carteles para recordar las sanciones previstas en caso de vandalismo o maltrato de los animales.

Asimismo, la Concejalía de Medio Ambiente ha pedido a la ciudadanía que no alimente a los patos ni se aproxime a ellos. La recomendación se mantiene mientras se investiga el episodio y se estudian los ejemplares recogidos.

La situación de estos ejemplares del riu dels Sants ya había sido objeto de actuaciones municipales en los últimos años. En 2024, el Ayuntamiento abordó en el pleno cuestiones relacionadas con la gestión de la población de patos, la alimentación de los animales y las condiciones del cauce durante los meses de verano, cuando el río se seca.

Ahora, el consistorio mantiene la vigilancia a la espera de que los análisis realizados por el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat permitan esclarecer el motivo del aumento de la mortalidad.