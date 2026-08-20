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Chasco en Ontinyent por la suspensión de "Chimo" en el centenario del maestro Ferrero

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Perales Iborra

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Chasco en Ontinyent por la suspensión de "Chimo" en el centenario del maestro Ferrero

Perales Iborra

Ontinyent
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El mal tiempo ha acabado imponiéndose en el comienzo de los días grandes de los Moros y Cristianos de Ontinyent. La Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia ha anunciado finalmente la suspensión de la interpretación conjunta de la marcha mora «Chimo», uno de los momentos más multitudinarios y emotivos de la fiesta, ante las condiciones meteorológicas adversas.

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