Decepción en Ontinyent: la lluvia obliga a suspender el acto más esperado en el inicio de los Moros y Cristianos

El mal tiempo ha acabado imponiéndose en el comienzo de los días grandes de los Moros y Cristianos de Ontinyent. La Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia ha anunciado finalmente la suspensión de la interpretación conjunta de la marcha mora «Chimo», uno de los momentos más multitudinarios y emotivos de la fiesta, a la vista de que la lluvia no daba tregua.

La decisión se ha comunicado a última hora de la tarde de este jueves, cuando ya había un nutrido grupo de gente concentrada en la Plaça Major para asistir al espectáculo, después de una jornada marcada por la incertidumbre y por los intentos de la organización de mantener el acto. «Después de haber apurado todas las opciones posibles y a causa de las condiciones meteorológicas, queda suspendido el acto de la interpretación conjunta de la marcha mora Chimo», ha informado la Societat de Festers.

La entidad lamenta no poder celebrar «uno de los momentos más esperados» de las fiestas y ha agradecido la comprensión de festeros, músicos y público.

La suspensión supone un nuevo giro respecto a los planes que se manejaban apenas unas horas antes. El Ayuntamiento y la Societat de Festers habían tratado de salvar al menos la interpretación de «Chimo» aunque las condiciones meteorológicas ya habían obligado a suspender previamente la Entrada de Bandas. La organización había pedido a las agrupaciones musicales que permanecieran en Ontinyent para participar en el acto previsto a las 20.30 horas. La expectación ha sido máxima hasta el último momento.

Un músico con un paraguas. / Perales Iborra

En este contexto, Levante-EMV había informado durante la tarde de que Ontinyent abonaría 600 euros por banda dentro del dispositivo planteado ante la amenaza de suspensión de los actos musicales. El objetivo era mantener abiertas hasta el último momento las posibilidades de celebrar una cita especialmente simbólica este año.

Y es que el «Chimo» de 2026 tenía un componente añadido. La interpretación conjunta debía estar dirigida por Pilar Ferrero, hija de José María Ferrero Pastor, coincidiendo con la conmemoración del centenario del nacimiento del Mestre Ferrero, autor de la célebre marcha mora convertida desde hace décadas en uno de los grandes símbolos musicales de las fiestas ontinyentinas.

Una tarde pendiente del cielo

Ontinyent ha vivido toda la tarde mirando al cielo. Las fuertes lluvias descargaron especialmente entre las 15.20 y las 16.50 horas y dejaron acumulados superiores a los 20 litros por metro cuadrado en distintos puntos de la ciudad, mientras en localidades próximas como Fontanars dels Alforins o Aielo de Malferit se superaron los 30 litros.

El episodio se produce además con un aviso naranja por lluvias y tormentas en el interior sur de Valencia, con riesgo de precipitaciones intensas, granizo y fuertes rachas de viento. La inestabilidad ha causado incidencias en diferentes puntos de la provincia, donde se han registrado fenómenos de viento muy intenso.

Durante la tarde, Ayuntamiento y Festers llegaron a estudiar distintas alternativas para tratar de salvar la programación. La intención inicial era decidir a las 18 horas si podía celebrarse la Entrada de Bandas y, en caso de lluvia, retrasar su inicio. En aquel momento, la interpretación de «Chimo» todavía se mantenía al margen de una eventual cancelación del desfile.

Finalmente, sin embargo, la evolución de las condiciones meteorológicas ha llevado a la Societat de Festers a renunciar también a la multitudinaria interpretación conjunta, poniendo fin a los intentos por mantener uno de los actos más reconocibles del jueves de fiestas.

La suspensión deja este año sin una imagen especialmente esperada: cientos de músicos interpretando al unísono «Chimo» en homenaje al Mestre Ferrero en el año de su centenario.