La Diputación apoya a la capitanía cristiana de los Estudiants colaborando con la edición de 5.000 guías del boato

La Diputación de València ha colaborado con la comparsa Estudiants de Ontinyent en la edición de 5.000 guías divulgativas que "permitirán al público seguir y comprender el boato de la capitanía cristiana de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent 2026". "El proyecto, dedicado al Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, ofrece una experiencia innovadora a los espectadores, que podrán conocer el significado de cada uno de los bloques mediante un formato visual e interactivo", exponen desde el organismo supramunicipal.

La vicepresidenta de la Diputación de València y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix comprobaba este jueves el resultado del proyecto, en una visita a los locales de la comparsa, donde mostraba "la satisfacción de la Diputación por haber contribuido a hacer posible una iniciativa que dignifica todavía más unas fiestas que son de referencia internacional”, destacando que la temática escogida pone en valor “el libro más importante de la literatura valenciana”, al mismo tiempo que reivindica la lengua propia y el papel de las mujeres en la historia y en la literatura valencianas. La vicepresidenta incidía en que “para la Diputación es un orgullo contribuir a un proyecto cultural, igualitario y también festivo”, y agradecía al capitán la confianza depositada en la institución provincial para formar parte de esta capitanía.

Por su parte, el capitán cristiano, Ricard Enguix, explicaba que "la elección del Tirant lo Blanc fue una decisión consensuada por la comparsa, motivada por la voluntad de rendir homenaje a una obra capital de la literatura valenciana y de reforzar la difusión del valenciano". Así mismo, destacaba que "el apoyo de la Diputación ha sido "fundamental" para poder editar las 5.000 guías, que se repartirán entre el público para que pueda seguir el desarrollo del boato".

Cada ejemplar está estructurado en diferentes hojas, correspondientes a los varios bloques de la capitanía, de forma que los espectadores podrán identificar en cada momento la escena que están contemplando. Además, la guía incorpora códigos QR que dan acceso en una página web con información ampliada sobre cada uno de los pasajes representados.

La diseñadora del proyecto gráfico, Alba Sanjuan, explicaba que "el objetivo era huir del folleto convencional para crear una guía muy visual que ayudara el público a interpretar el recorrido narrativo de la capitanía. En este sentido, cada bloque funciona como un capítulo del Tirant lo Blanc y hace hincapié en algunos de los grandes ejes de la obra, como el protagonismo de las mujeres, la estrategia militar, el amor entre Tirante y Carmesí o la riqueza psicológica de los personajes".

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Finalmente, el guionista del proyecto, Ramon Gómez, señalaba que "la propuesta nace del deseo de dar una mayor proyección a una obra escrita hace más de cinco siglos que continúa plenamente vigente. Gómez destacaba que el Tirant lo Blanc es considerado por numerosos estudiosos como uno de los precedentes de la novela moderna y subrayaba que la capitanía pretende acercar al gran público tanto la trascendencia literaria de la obra como su estrecha vinculación con la lengua y la cultura valencianas".