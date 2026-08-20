La diputación financia otros 16 proyectos del Pla Obert en la Vall d’Albaida y la Costera con más de dos millones

La Diputación de València ha aprobado 16 nuevos proyectos del Pla Obert en la Vall d’Albaida y la Costera con una inversión superior a los dos millones de euros. En la vecina comarca de la Canal de Navarrés, Millares impulsa cuatro actuaciones con un coste total de 125.000 euros que también financia la corporación provincial, a través del gran programa inversor que coordina la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix. Las obras más destacadas son la ejecución de una pista de atletismo en el polideportivo de Bèlgida y la electrificación del pozo de la Buena Dicha en Estubeny.

Por comarcas, la Vall d’Albaida continúa siendo una de las más activas en la ejecución de proyectos financiados por el Pla Obert de la Diputación. Le corresponden 33,8 millones de euros en el gran programa inversor provincial, 5,6 más que con los planes de la anterior legislatura. Las 11 actuaciones aprobadas en el último decreto del plan elevan a 179 los proyectos en marcha o ejecutados, con una dotación económica de 20,7 millones de euros. En agosto, los municipios de la Vall vuelven a ser los que más solicitudes han presentado en el marco del Pla Obert, con una inversión de 1.578.000 euros.

Entre las iniciativas aprobadas destacan la citada pista de atletismo en Bèlgida (350.000 euros); la renovación de un tramo de la acequia del Camí Serra de Quatretonda, que también instalará una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos (225.000 euros entre las dos obras); la renovación de los juegos infantiles en los parques de Fontanars dels Alforins (265.000 euros); la reurbanización de las calles Sant Vicent y Sant Roc de Atzeneta (254.000 euros); y las mejoras en el Parque de la Era de Benisuera, con una inversión de 181.000 euros.

La Costera y la Canal

Los ayuntamientos de la Costera han presentado cinco nuevas propuestas que han recibido el visto bueno de la Diputación, con una inversión global de 455.000 euros. Además de la electrificación del pozo de Estubeny (250.000 euros), Montesa reurbanizará la plaza de la Cultura y los viales adyacentes (85.000 euros); Llocnou d’en Fenollet asfaltará la explanada de acceso a la zona recreativa (51.000 euros); Torrella realizará mejoras en el cementerio (54.000 euros); y la Font de la Figuera señalizará la ruta del Capurutxo (17.000 euros).

En la vecina comarca de la Canal de Navarrés, el municipio de Millares acumula las cuatro intervenciones financiadas por la Diputación en el último decreto del Pla Obert. El consistorio ha destinado 125.000 euros para mejorar el gimnasio municipal, reparar los muros interiores y exteriores del cementerio, instalar tornos de acceso a la piscina, el gimnasio y la pista de pádel, y adquirir equipamiento para el local de las amas de casa.

Nuevo decreto

La Diputació de València da luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con 10,2 millones de euros que financiarán 65 proyectos presentados por 50 ayuntamientos de 14 comarcas y la mancomunidad Porta de la Vall. De esta forma, el plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.293 proyectos aprobados con una inversión global de 202 millones de euros.

La responsable de Cooperación celebra el ritmo creciente de las solicitudes, prevista este año con más de 100 millones de euros para atender las demandas de municipios y mancomunidades. “Estamos satisfechos con la respuesta de los municipios a un plan mucho más flexible y ambicioso, que tiene ya un porcentaje de aprobación de proyectos superior al 60% de los 350 millones del Pla Obert, y una adjudicación superior al 30%”. No obstante, Enguix coincide con el presidente, Vicent Mompó, en animar a los ayuntamientos que aún tienen fondos disponibles a presentar cuanto antes los proyectos, porque el objetivo es “invertir hasta el último euro en mejoras reales para nuestros pueblos y ciudades”.

La vicepresidenta ha destacado igualmente la importancia que están teniendo las actuaciones en instalaciones deportivas, zonas verdes y el ciclo integral del agua, los tres ámbitos incentivados por la corporación en el marco del plan. “Cualquier actuación propuesta por los ayuntamientos mejora la calidad de vida en nuestros pueblos, pero es evidente que estos servicios son básicos para la habitabilidad y contribuyen a fijar población, igual que la adecuación de espacios públicos, la reformar de edificios y bienes patrimoniales, la accesibilidad de los núcleos urbanos o iniciativas de eficiencia energética”, señala Enguix.