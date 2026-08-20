La Falla del Pilar refuerza su vínculos con Xàtiva tras el fichaje del artista Paco Torres por Abú Masaifa

La Fira d’Agost de Xàtiva ha vuelto a servir de punto de encuentro entre dos mundos falleros unidos desde hace años por una estrecha relación de amistad. Representantes de la Falla Plaza del Pilar de València cumplieron este miércoles un año más con su tradicional visita a la capital de la Costera, que ha tenido como uno de sus momentos centrales el habitual almuerzo compartido durante la feria.

Hasta Xàtiva se han desplazado el presidente de la comisión valenciana, José Javier López Llop, junto al directivo Juan Carlos Romero y el reconocido artista fallero Paco Torres, estrechamente vinculado durante los últimos ejercicios a la Plaza del Pilar. López Llop figura como presidente de la comisión en el ejercicio 2026.

La presencia de Torres ha tenido este año un significado especial. El artista cerró en las Fallas de 2026 una etapa de nueve monumentos consecutivos en la Plaza del Pilar y ha decidido no plantar en la ciudad de València en 2027. Su próximo ejercicio, sin embargo, tendrá una importante conexión con Xàtiva: será el encargado de realizar la falla grande de Abú Masaifa, en la que supondrá su primera experiencia con un monumento grande en la ciudad.

Representantes de la Falla Plaza del Pilar de València y falleros de Xàtiva, durante el tradicional almuerzo celebrado con motivo de la Fira d’Agost / JGP

No será, en cualquier caso, su primera relación artística con las Fallas de Xàtiva. Años atrás, Paco Torres ya trabajó durante varias ediciones para la comisión Tetuan-Porta de Sant Francesc, aunque entonces como artista de su monumento infantil.

El encuentro ha contado también con la presencia de Javier García Paños, expresidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva, quien mantiene desde hace muchos años una estrecha amistad con los representantes de El Pilar. Una relación que, según recuerda el propio Paños, nació durante su etapa al frente de la Junta Local Fallera gracias al pintor setabense Pepe Castells y que con el paso del tiempo se ha consolidado hasta convertir el almuerzo de Fira en una cita habitual.

Paso por el ayuntamiento

Entre los falleros setabenses presentes en la jornada se encontraban también Felo Fuentes, José Álvarez, Marta Fuentes, Emilio Mira y Modesto Barberá, entre otros.

La visita no se limitó al tradicional almuerzo. La comitiva pasó también por el Ayuntamiento de Xàtiva, donde fueron recibidos por el alcalde, Roger Cerdà.

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De este modo, la Fira vuelve a ejercer como lugar de encuentro para una relación nacida hace años alrededor de las Fallas y que en esta ocasión adquiere un nuevo aliciente. Paco Torres deja atrás una larga etapa en una de las plazas más emblemáticas de las Fallas de València y abre ahora un nuevo capítulo profesional precisamente en Xàtiva, una ciudad con la que ya mantenía vínculos personales y falleros.