Una Fira de Xàtiva de "claroscuros" entre los vendedores

Queda un día. La edición 2026 de la Fira de Xàtiva se asoma a su final tras varias jornadas en las que ciudad se ha visto literalmente invadida de visitantes y actividad. Y los responsables de los puestos de venta ya comienzan a realizar los primeros balances. Levante-EMV ha consultado a gestores de diferentes stands -centrados en la venta abanicos, cuchillería, muñecos de impresión 3D y plantas- para conocer sus primeras sensaciones. Aunque la mayoría se muestra optimista y parece confiar en que han mejorado las ventas, también hay voces críticas. Además, el calor registrado -ayer se superaron los 44 grados- y el "reventón térmico" del pasado sábado que causó algunos daños en puestos de ventas no ayudan.

Gloria Martí vende abanicos desde hace años en su puesto tradicional de la Fira de Xàtiva. / Perales Iborra

Gloria Martí es la responsable de uno de los espacios más tradicionales del Reial de la Fira: el de los abanicos que vende la firma "Detallitos de Lisbeth". La estructura de su puesto se sale del guion, ya que mantiene la fisonomía de los stands tradicionales de eventos pasados. Consultada al respecto, comentó que "es, prácticamente, el único que queda de la Fira más tradicional. El barracón tendrá 120 o más años". Cuestionada por como están yendo las ventas, apuntó que está siendo un buen año: "La de 2026 es una buena Fira, sobre todo si la comparamos con las de otros años. Tenemos todo tipo de producto, cosas más modernas o más tradicionales. Contamos con clientela de hace muchos años. aunque también tenemos que ir innovando". A su vez, expuso que "dicen que está haciendo mucho calor y eso, claro está, nos beneficia. Aquí tenemos varios tipos de abanicos. Uno de gama media puede estar entre los 25 y los 40 euros. Hablamos de un palmito que, mientras no caiga en las manos equivocadas, te puede durar toda la vida".

Un cliente observa la mercancía en el puesto de Cuchillería Castellón de la edición 2026 de la Fira de Xàtiva. / Perales Iborra

Juan Jose Malavía gestiona la cuchillería Castellón. A diferencia del caso anterior, su lectura de los resultados de este año es negativa: "Estamos vendiendo menos. Primero, el año pasado no teníamos competencia y, segundo, este año está viniendo menos público. Hablo de un negocio que lleva 15 años participando en la Fira, ya que lo montó mi suegro. Lo que más vendemos son navajas y cuchillos para la cocina. No creo que remonten las ventas en los días que me quedan. Y no sé si repetiré el año que viene. Los costes, por ejemplo, de alojamiento son altos y tampoco es fácil encontrarlo".

"Repetimos porque nos fue muy bien"

Juan José Berbel González es el responsable de un puesto plagado de muñecos, llaveros y otra mercancía similar relacionada con el mundo "friki", que confecciona con sus equipos de impresión 3D. Comentó que "todo lo hacemos nosotros, este es el segundo año que venimos. La verdad es que los resultados de la edición 2025 nos gustaron. Y hemos decidido repetir. Estar aquí es sacrificado, porque hace mucho calor. Pero, se vende muy bien. Nos gusta este público, es muy agradecido. Hablamos de una feria muy rentable respecto a otras. Este tipo de eventos va de 'capa caída' en general y nosotros el año pasado ya vendimos bien. Y este año hemos vendido más. La gente nos pide de todo. Cada feria es distinta, pero este mundo es así".

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Los vendedores del puesto de productos de impresión 3D que se puede visitar en la Fira de Xàtiva, ayer. / Perales Iborra

Otro de los espacios de venta que también está mejorando respecto a la edición del año pasado es el que Viveros Melchor monta en la parte final del recorrido. José Vicente Cogollos es su responsable: "Yo soy la tercera generación que nos dedicamos a venir a la Fira con plantas. Llevaremos más de 50 años acudiendo a Xàtiva. La verdad es que la gente siempre responde. Está la tradición de lo que llaman 'firarse', que es que una persona se regala a sí misma o a otra algo de los puestos. Yo este año estoy muy contento. Siempre aspiras a vender más, pero también hay que tener en cuenta que las cosas están difíciles". Preguntado sobre el tipo de plantas más demandadas, argumentó que "traigo mucha planta exótica y de colección. Hablamos de variedades que no se suelen ver en un puesto normal. Siempre hay alguna cosa que puede impresionar. Yo creo que las carnívoras siempre funcionan".