Los "gaiatos" no pasan de moda en la Fira de Xàtiva

Los más entendidos dicen que es uno de los productos que aún recuerdan al origen de la Fira de Xàtiva, ya que el macroevento actual comenzó como un encuentro de compraventa de ganado. Los "gaiatos" siguen siendo uno de los artículos que más se venden año tras año, poblando varios espacios de venta en el Reial de la Fira. No pasan de moda. Su origen está profundamente ligado a la vida rural, el pastoreo y la necesidad de apoyo o defensa. Sin embargo, a día de hoy se utilizan como bastones o elementos decorativos en la mayoría de ocasiones. Y se han convertido en una especie de símbolo de la Fira.

No en vano, los dos ministros que han hecho acto de presencia esta semana en la capital de la Costera -Diana Morant vino el domingo 16 de agosto y Óscar Puente el martes 18 de agosto- recibieron sendos "gaiatos" personalizados. Tal y como ocurrió en la visita de Vicent Mompo, presidente de la Diputación de València, por ejemplo. Seguramente, si Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, se hubiera dejado ver por Xàtiva habría ocurrido lo mismo.

Joaquín Martínez personaliza un 'gaiato' en la Fira de Xàtiva. / PERALES IBORRA

"Son bastones de tradición"

Joaquín Martínez, de 83 años de edad, es uno de los vendedores de "gaiatos" más veteranos de la Fira de Xàtiva. Año tras año acude a su cita con la capital comarcal con su empresa Bastones Martínez y monta un estand lleno de productos: "Creo que estamos aquí desde toda la vida. Yo soy la tercera generación y mi hijo la cuarta. El 'gaiato' de Xàtiva no es un bastón de necesidad, es un bastón de tradición. Se venden porque la gente tiene la tradición de comprarse todos los años este tipo de producto. Hacen el paseo del día, lo cuelgan y hasta el año que viene".

"Los compra gente de todo tipo. Incluso, viene la señora embarazada sin tener aún el niño o la niña y ya le compran el 'bastoncito' más pequeñito antes de nacer. ¿Qué pasa con todo esto?. Que al año siguiente le compran otro más grande. Los hacemos nosotros. Es un trabajo artesanal, aunque haya partes mecanizadas en el proceso. Tienen un proceso propio, nosotros criamos la madera y nos encargamos de la elaboración y la venta. Hasta hay bastones que cuando los venden te da hasta pena, porque es un trabajo muy personal", expuso el veterano vendedor.

Vicente José Rubio viaja cada año desde Zarra a Xàtiva para vender los "gaiatos" que confecciona: "Estamos aquí desde hace décadas. Aquí les llaman 'gaiatos' pero nosotros decimos 'garrotes'. Es una cosa típica de Xàtiva, que compra gente que viene adrede desde otros sitios. Es algo típico. Yo soy fabricante, son míos, y traigo muchos", argumentó.

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Cuestionado sobre su forma de trabajar, apuntó que "el típico garrote hay que criarlo primero en el campo. Salen como unos mazos y hay que guiar la vara. Luego, se corta y se le da la vuelta y se deja secar. Y después ya se arregla, se cepilla, se lija y se decora. Lleva su proceso. Todo es artesanal. La Fira de Xàtiva es la mejor para este tipo de producto, es única. Ahora estos artículos se personalizan con un dremel. Eso sí, este año quizás estamos vendiendo menos que otros años, menos que el año pasado. La gente joven no tiene ya la tradición de la gente de antes...", apostilló el responsable de bastones Martínez.