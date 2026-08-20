La lluvia agrieta la calzada junto al Jardín del Beso en Xàtiva y afecta al desmontaje de las paradas ambulantes

Las intensas precipitaciones que se están registrando este jueves en Xàtiva han provocado desperfectos en la calzada junto al Jardín del Beso, donde se ha generado una importante grieta a raíz de un reventón. El agua ha corrido a raudales formando acumulaciones en esta zona en la que se encontraban las paradas de los vendedores ambulantes de la Fira d'Agost, que han tenido que desmontarse en plena tormenta.

Las lluvias, que hasta el momento han dejado ya 35 litros por metro cuadrado en la capital de la Costera y siguen cayendo con fuerza, también han obligado a cerrar el paso inferior de la carretera de Simat y la carretera CV-645 en sentido este (entre la CV-58 y la CV-41). Además, como ya es habitual, han vuelto a desbordarse las aguas fecales en la Avenida País Valencià, a la entrada de la ciudad, debido al colapso del colector.

La tormenta ha empañado el último día de la Fira d'Agost de 2026. A las 19 horas está programado el concurso internacional de bebedores de horchata con fartons, antes del acto de clausura de esta noche en el campo de la Murta, con el espectáculo musical "Abba The New Experience". De momento, no se han anunciado cambios en la programación, que dependerá de la evolución del temporal.