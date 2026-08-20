El mensaje de Sumar a Óscar Puente desde la Fira de Xàtiva: "Los valencianos queremos trenes nuevos"

El diputado valenciano de Sumar en el Congreso, Nahuel González, ha visitado la Fira d’Agost acompañado de integrantes del colectivo local de Xàtiva Unida, y no ha dejado escapar la oportunidad para valorar el reciente anuncio del Ministerio de Transportes -realizado también en Xàtiva- sobre la incorporación de 44 unidades de Cercanías para las líneas C1, C2 y C5.

González, cuyo grupo forma parte del Gobierno de coalición junto al PSOE, ha recibido positivamente el anuncio realizado en Xàtiva por el ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque ha puesto el foco en un importante matiz: parte de estos trenes son “unidades retiradas de Madrid y reformadas”, por lo que ha reclamado nuevas inversiones específicas para la red valenciana.

“Los valencianos no somos ciudadanos de segunda. Queremos trenes nuevos, no reformados”, ha afirmado el diputado. González ha recordado que las deficiencias del servicio de Cercanías llevan años generando quejas entre sus usuarios por los retrasos, las averías y los problemas de frecuencia.

“Las mejoras que llevamos muchos años exigiendo son las mismas que reclaman las personas usuarias que cada día sufren retrasos y averías. Cercanías es utilizado principalmente por trabajadores, trabajadoras y estudiantes que merecen un servicio digno, exactamente igual que el que se presta en la capital del Estado. Por tanto, queremos nuevas inversiones, no únicamente reutilizaciones”, ha defendido.

Durante su visita, González ha participado, como en años anteriores, en el tradicional almuerzo popular organizado por Xàtiva Unida. La portavoz de la formación, Amor Amorós, ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado mes de junio una moción para exigir al Ministerio de Transportes una mejora urgente del servicio de Cercanías, especialmente en materia de horarios, frecuencias e infraestructuras.

Amorós ha insistido en que la mejora del servicio no puede limitarse a incrementar la capacidad de los convoyes, sino que debe incluir también un aumento de las frecuencias. Asimismo, ha considerado insuficiente que cada tren disponga únicamente de dos plazas para personas con movilidad reducida.

La visita del diputado de Sumar a la Fira también ha incluido un encuentro con el profesorado de ASME, Associació de Suport Mutu Educatiu de la Costera, entidad que este año cuenta con presencia en el recinto ferial para reivindicar una educación pública, de calidad y en valenciano. La asociación vende distintos productos cuyos beneficios se destinarán a su “caja de resistencia”.

Seguridad y actuaciones municipales durante la Fira

En su recorrido por el recinto, González ha conocido también los cambios introducidos este año para reforzar el plan de emergencias y evacuación de la Fira. Desde Xàtiva Unida han defendido que se trata de inversiones poco visibles para el público, pero fundamentales para mejorar la seguridad de unas fiestas que concentran a miles de personas.

La formación municipalista ha hecho igualmente balance de la gestión de sus delegaciones durante la Fira d’Agost. La concejala de Medio Ambiente, Susana Gomar, ha destacado las actuaciones realizadas durante los últimos tres años sobre el arbolado monumental de la Alameda.

“Los árboles tienen que estar en las mejores condiciones como medida de prevención ante las inclemencias meteorológicas, pero también porque son uno de los principales elementos que hacen posible esta Fira. Imaginemos toda esta actividad sin la sombra que proporcionan”, ha señalado Gomar.

Por su parte, Amorós ha destacado otras medidas impulsadas desde las concejalías gestionadas por Xàtiva Unida, como los aparcamientos disuasorios, el refuerzo del servicio de autobús, los puntos violeta y LGTBIQ+ y las actuaciones relacionadas con el bienestar animal.

Con la Fira de 2026 llegando a su fin, la portavoz ha apostado por evaluar su funcionamiento y estudiar nuevos cambios para futuras ediciones. “Tenemos que ser capaces de analizar conjuntamente qué cosas podemos mejorar, escuchar a la gente y ser valientes para afrontar los cambios”, ha concluido.