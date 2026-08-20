Ontinyent baraja suspender la Entrada de Bandas por la lluvia pero mantiene la interpretación de 'Chimo'
El Ayuntamiento y la Societat de Festers acuerdan esperar a la evolución meteorológica antes de decidir sobre la celebración del acto. Si a las 19 horas sigue lloviendo, la Entrada quedará suspendida y el concurso se declarará desierto
El Ayuntamiento de Ontinyent y la Societat de Festers han mantenido una reunión de urgencia para evaluar la situación ante la previsión meteorológica para esta tarde. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan precipitaciones intensas en la ciudad coincidiendo con el inicio de la tradicional Entrada de Bandas.
En el encuentro han participado el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; el presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig; los concejales Juan Pablo Úbeda y Àngels Muñoz, y la vicepresidenta de Festers, Sofia Lara.
Ayuntamiento y Sociedad de Festeros han acordado esperar hasta las 18:00 horas para comprobar la evolución de la lluvia. Si a esa hora continúa lloviendo, el inicio de todo el acto se aplazará inicialmente hasta las 19:00 horas.
En caso de que a las 19:00 horas persistan las precipitaciones, la Entrada de Bandas quedará suspendida y el concurso será declarado desierto.
No obstante, las previsiones apuntan a que alrededor de las 20:30 horas la lluvia podría haber cesado. Por este motivo, y coincidiendo además con el año del Centenario del Mestre Ferrero, la organización ha pedido a las bandas participantes que permanezcan en Ontinyent para poder tomar parte en la interpretación conjunta prevista, que estará dirigida por Pilar Ferrero.
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