Ontinyent homenajea a Vicent Lluch en la última partida antes de reformar el Carrer de la Pilota

El Carrer de la Pilota de Ontinyent, situado en el Altet de Sant Joan, vivió este miércoles una jornada especialmente simbólica. El histórico espacio acogió su última partida de pilota valenciana antes de la reforma integral prevista para septiembre, una actuación valorada en 193.000 euros que busca modernizar las instalaciones sin perder la esencia de uno de los escenarios más representativos de este deporte en la ciudad.

La despedida deportiva llegó con la celebración del Trofeu de Festes de Galotxa 2026, incluido en la programación de la Setmana Gran de Festes de Ontinyent. Numerosos aficionados se acercaron hasta el Carrer de la Pilota para disfrutar de tres partidas protagonizadas por los equipos de Ontinyent, Montserrat y Sella.

La jornada sirvió además para rendir homenaje al pilotari ontinyentí Vicent Lluch, reconocido por su dedicación durante años a mantener viva la práctica de la pilota valenciana en las calles de la localidad.

El concejal de Territorio, Óscar Borrell, destacó el carácter especial de la cita, tanto por el nivel deportivo como por el reconocimiento al veterano impulsor de este deporte.

“Ha sido una tarde muy especial, tanto por el nivel deportivo de las partidas como por la oportunidad de reconocer públicamente la figura de Vicent Lluch, una persona fundamental para que la pilota valenciana continuara presente en las calles de Ontinyent”, señaló Borrell.

El torneo contó con la colaboración de la Diputación de Valencia, Caixa Ontinyent y los clubes participantes, convirtiéndose en uno de los actos deportivos destacados de las fiestas de la ciudad.

Una reforma de 193.000 euros

Más allá de la competición, la partida tuvo un significado especial al ser la última que se disputa en el recinto antes del inicio de su remodelación.La actuación supone una inversión total de 193.000 euros, de los cuales 150.000 euros proceden de una subvención de la Diputación de Valencia dentro del Pla Trinquets. Según el Ayuntamiento, esta ayuda ha sido gestionada con el impulso de la vicepresidenta primera de la institución provincial, Natàlia Enguix.

“Con la reforma preservaremos la esencia de este espacio, pero al mismo tiempo lo prepararemos para que siga acogiendo partidas durante muchos años más, con mejores condiciones tanto para los jugadores como para el público”, explicó Óscar Borrell.

El edil agradeció además “el apoyo de la Diputación de Valencia y el trabajo de la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, que siempre ha defendido este proyecto en Valencia, frente a algunos que llegaron a poner en duda incluso que este histórico carrer existiera”.

Más accesibilidad y mejores condiciones

Las obras previstas permitirán eliminar desniveles, mejorar la accesibilidad y renovar la señalización específica necesaria para la práctica de diferentes modalidades de pilota valenciana.

El objetivo es compatibilizar la renovación urbana del entorno con la conservación de un espacio estrechamente ligado a la historia deportiva y cultural de Ontinyent.

El concejal de Deportes, Ferran Gandia, valoró positivamente el desarrollo del Trofeo de Galotxa y defendió la importancia de continuar impulsando la pilota valenciana “como un deporte que forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural, acercándolo a la ciudadanía y especialmente a las nuevas generaciones”.

Con esta última partida, el Carrer de la Pilota cierra temporalmente una etapa antes de afrontar una renovación que pretende garantizar que uno de los escenarios históricos de la pilota valenciana en Ontinyent continúe siendo punto de encuentro para jugadores y aficionados durante las próximas décadas.