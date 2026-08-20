Ontinyent pagará 600 euros a cada banda para asegurar su presencia y mantener la interpretación de ‘Chimo’

"Chimo" es intocable en Ontinyent. El ayuntamiento de esta localidad ha anunciado que abonará 600 euros a cada una de las bandas de música que permanezca en la ciudad y participen en la interpretación conjunta del gran himno de los Moros y Cristianos, después de que las condiciones meteorológicas hayan obligado a suspender la tradicional Entrada de Bandas, que precede a la citada actuación. En total, estaba prevista la participación de 24 bandas en el citado concurso musical en la ciudad.

Pese a la cancelación del acto previsto para esta tarde, el consistorio ha decidido mantener a las 20.30 horas la esperada interpretación de la marcha mora ‘Chimo’, uno de los momentos más emblemáticos y multitudinarios de las fiestas de Moros y Cristianos. Este año, la cita adquiere una dimensión especial porque constituye el eje central del homenaje a su compositor, el maestro José María Ferrero, en el centenario de su nacimiento. Está previsto que su hija, Pilar Ferrero, dirija la conocida pieza musical.

Para conseguir que las formaciones musicales no abandonen Ontinyent tras la suspensión de la Entrada de Bandas y garantizar una participación suficiente en este acto, el ayuntamiento ha anunciado un “esfuerzo extraordinario”, que se traduce en una aportación de 600 euros para cada banda que acuda y participe en la interpretación de ‘Chimo’.

Petición a las bandas

“Con la voluntad de salvar este momento tan especial y mantener viva la presencia de nuestras bandas de música, el Ayuntamiento de Ontinyent realizará un esfuerzo extraordinario y aportará 600 euros a cada una de las bandas que acudan y participen en la interpretación conjunta de Chimo”, señala el comunicado difundido por el consistorio.

El Ayuntamiento anima así a las bandas a permanecer en la localidad pese al cambio de planes provocado por el tiempo y sostiene que la intención es que la meteorología obligue a modificar el programa, pero no impida que suene uno de los himnos festivos más esperados.

La cita, si las condiciones lo permiten, se mantiene a las 20.30 horas, cuando las bandas participantes interpretarán conjuntamente ‘Chimo’.