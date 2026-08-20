Ontinyent supera los 6.100 festeros y afronta una Entrada con 4.600 participantes y 100 bandas

Las fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent continúan con su senda de crecimiento. La Societat de Festers afronta los días grandes de 2026 con un censo que -según la última actualización- supera ya los 6.100 festeros y festeras. Son cerca de 75 integrantes más de los que se registraban por las mismas fechas el año pasado, el equivalente a aproximadamente el 16% de la población empadronada en la ciudad.

Un incremento que confirma la capacidad de las fiestas para seguir ampliando fronteras y que plantea, al mismo tiempo, nuevos retos organizativos en sus actos más multitudinarios.

El principal será este viernes 21 de agosto con la Entrada de Moros y Cristianos, el gran escaparate de la fiesta y el acto que moviliza a un mayor número de personas. El presidente de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, Ricardo Calabuig, cifra en hasta 4.600 los festeros que pueden participar en el desfile. Todo un reto organizativo. Calabuig explica que el trabajo previo ya está prácticamente completado. “Ahora ya está todo listo”, señala, aunque reconoce que en las últimas horas siempre queda la preocupación de comprobar que todo esté preparado y que ningún detalle se haya pasado por alto.

El volumen de participantes no será el único gran dato del viernes. La Entrada de 2026 contará con un centenar de formaciones musicales, repartidas entre los 44 grupos musicales del bando cristiano y los 56 del moro. En términos globales, son dos bandas más que el año pasado.

Festeros, músicos, escuadras, boatos y carrozas conformarán así un desfile de enormes dimensiones que tendrá su primera parte a las 18.00 horas con la Entrada Cristiana y continuará desde las 22.00 horas con la Entrada Mora.

El debate para acortar la Entrada volverá en septiembre

El crecimiento de la fiesta y el elevado número de participantes mantienen abierto el debate sobre cómo contener la duración de la Entrada, que suele terminar pasadas las 2 de la mañana. La Societat de Festers planteó el pasado año una modificación para reducir el número de bandas que podían sacar las comparsas sin cargo y tratar así de agilizar el desfile. La propuesta fue sometida a votación entre los festeros y acabó siendo rechazada. De los 1.939 votos emitidos, 1.364 fueron contrarios a la modificación y 564 se mostraron favorables.

El resultado dejó aparcada la propuesta, pero no el problema. Según avanza Ricardo Calabuig, el debate volverá a plantearse a partir de septiembre con el objetivo de estudiar posibles alternativas.

Mientras tanto, en la Entrada de este viernes se aplicará de manera más estricta -como ya se hizo el año pasado- el reglamento vigente. Una de las medidas aplicadas pasa por impedir que un mismo festero pueda desfilar dos veces, una práctica que incrementaba artificialmente el número de participantes y contribuía a prolongar el acto.

Estudiants y Moros Marinos encabezan las capitanías

El protagonismo de la Entrada de 2026 recaerá especialmente en las cuatro comparsas que ostentan los principales cargos de las fiestas. En el bando de la cruz, la Capitanía corresponde a la comparsa Estudiants, con Ricardo Enguix como capitán cristiano, mientras que la Capitanía Mora está en manos de los Moros Marinos, encabezados por Juan Luis Galiana como capitán moro.

Las embajadas y banderas completan el cuadro de grandes cargos. La comparsa Almogàvers ostenta la Embajada Cristiana, con José Luis Gandia como embajador cristiano y Gonzalo Martí como abanderado. En el bando de la media luna, los Moros Espanyols asumen la Embajada Mora, representados por Sergi García como embajador moro y David Mateu como abanderado.

El desfile comenzará a las 18 oras con la capitanía cristiana de los Estudiants.