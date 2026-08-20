Ontinyent suspende la Entrada de Bandas por la lluvia
El Ayuntamiento y la Societat de Festers acuerdan cancelar el concurso y mantienen de momento la interpretación de "Chimo" a las 20.30 horas en vista de que el temporal pueda amainar
El Ayuntamiento de Ontinyent y la Societat de Festers han decidido finalmente suspender el concurso de la Entrada de Bandas que estaba previsto a las 18 horas en la localidad como consecuencia de las intensas lluvias que han prolongado durante toda la tarde.
En un principio, el acto se había aplazado a las 19 horas a la espera de que el temporal pudiera amainar, pero como no ha sido así se ha tenido que tomar la decisión de cancelarlo. De esta forma, el certamen en el que iban a participar 24 conjuntos musicales se ha declarado desierto.
De momento, la organización mantiene la interpretación coral de la marcha mora "Chimo" para las 20.30 horas en vista de que puedan cesar las precipitaciones, y dado el carácter especial que tiene esta cita este año coincidiendo con el centenario del maestro Ferrero.
Desde el ayuntamiento y Festers han pedido a las bandas participantes que permanezcan en Ontinyent para poder tomar parte en la actuación conjunta, que estará dirigida -si el tiempo lo permite- por Pilar Ferrero.
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