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Suspenden el concurso de comer fartons y horchata de la Fira de Xàtiva por la tormenta

La tradicional cita estaba programada a partir de las siete de la tarde hoy

El concurso de comer horchata y beber fartons de Xàtiva, suspendido por las lluvias

El concurso de comer horchata y beber fartons de Xàtiva, suspendido por las lluvias / Levante-EMV

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado que el tradicional concurso de comer fartons y beber horchata que cada año se coordina durante el último día de la Fira de Xàtiva ha sido suspendido a raíz de la tormenta que azota gran parte de la geografía valenciana desde la una del mediodía.

Cabe recordar que la cita "gastronómica" es uno de los eventos del calendario de la Fira año tras año. Y congrega a una notable cantidad de público. El ganador absoluto de la prueba es Valentín Ferrer, que en la edición 2025 engulló un total de 76 piezas de bollería para reeditar su victoria de otros años.

El concurso de comer horchata y beber fartons de Xàtiva, suspendido por las lluvias

El concurso de comer horchata y beber fartons de Xàtiva, suspendido por las lluvias / Levante-EMV

De momento, desde el Ayuntamiento de Xàtiva no han confirmado si se suspende el acto de clausura programado a partir de las once de la noche para hoy en el campo de la Murta. La cita tiene como componente musical un tributo al grupo Abba. Las lluvias siguen arreciando con fuerza en la capital de la Costera y han caído de forma constante desde casi el mediodía.

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Cabe recordar que el pasado sábado, un reventón térmico ocasiono que se aplazara el concierto de la Nit Jove, con la Fúmiga como principal protagonista, al próximo sábado 22 de agosto. La lluvia ha sido este año uno de los protagonistas de la edición 2026 de la Fira de Xàtiva.

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