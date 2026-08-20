Temporal
Las tormentas dejan granizo, vientos huracanados y fuertes lluvias en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida
En Chella las rachas de viento han alcanzado los 86 kilómetros de hora, en Xàtiva se han registrado 23 litros por metro cuadrado en poco tiempo y en la Costera ha caído pedrisco en esta y otras localidades
Los avisos se han cumplido. El frente de tormentas que recorre este jueves la provincia de Valencia está dejando episodios de granizo localizado, vientos huracanados y fuertes lluvias con un descenso pronunciado de las temperaturas en los municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida.
Las primeras poblaciones en notar el impacto del temporal han sido las de la Canal. En Chella, las rachas de viento han alcanzado los 86 kilómetros por hora y han causado estragos, tumbando basureros y llevándose por delante persianas y otros elementos de las calles.
En Xàtiva, donde la Fira d'Agost de 2026 apura sus últimos momentos antes del acto de clausura de esta noche, se ha registrado un intenso aguacero que hasta el momento ha dejado 22,6 litros por metro cuadrado según la estación de medición de Avamet en el IES Lluís Simarro. Además, como ya es habitual, han vuelto a desbordarse las aguas fecales en la Avenida País Valencià, a la entrada de la ciudad.
La tormenta ha entrado en la Costera por la Font de la Figuera y ha ido acompañada de granizo de poco calibre en algunos puntos de Xàtiva y de otras poblaciones de la comarca como Moixent o la Llosa de Ranes, donde, además, el episodio meteorológico ha causado desperfectos en el escenario donde esta noche estaba prevista la presentación de las fiestas.
El temporal, además, ha provocado un notable descenso de las temperaturas: los termómetros han pasado de marcar 37 grados a 23 ºC en cuestión de minutos.
En Ontinyent, ha llovido "con conocimiento", pero la previsión adversa de esta tarde hace que peligre la Entrada de Bandas. De momento se está valorando si se suspende, en funcíon de la evolución de las tormentas.
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