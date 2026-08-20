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Xàtiva traslada el acto institucional de la clausura de la Fira al Gran Teatre por la tormenta

El aforo para el evento va a ser limitado y desde el Ayuntamiento confirman que no se realizará el tributo a Abba

Xàtiva traslada el acto institucional de la clausura de la Fira al Gran Teatre por la tormenta

Xàtiva traslada el acto institucional de la clausura de la Fira al Gran Teatre por la tormenta / Levante-EMV

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado que el acto de clausura de la edición 2026 de la Fira se va a trasladar al Gran Teatre debido a las inclemencias climatológicas. Así, se mantiene solamente el acto protocolario, que tendrá lugar a partir de las once de la noche con aforo limitado. No se va a coordinar el espectáculo musical que todos los años acompaña a la cita -en este caso era un tributo al grupo Abba- ni el tradicional castillo de fuegos artificiales.

Xàtiva ha trasladado el acto protocolario de la clausura de la Fira al Gran Teatre

Xàtiva ha trasladado el acto protocolario de la clausura de la Fira al Gran Teatre / Levante-EMV

Desde el consistorio han confirmado también que la apertura de puertas para asistir al evento tendrá lugar a las diez y media de la noche y que la entrada será prioritaria para familiares y patrocinadores.

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