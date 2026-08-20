Xàtiva traslada el acto institucional de la clausura de la Fira al Gran Teatre por la tormenta
El aforo para el evento va a ser limitado y desde el Ayuntamiento confirman que no se realizará el tributo a Abba
El Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado que el acto de clausura de la edición 2026 de la Fira se va a trasladar al Gran Teatre debido a las inclemencias climatológicas. Así, se mantiene solamente el acto protocolario, que tendrá lugar a partir de las once de la noche con aforo limitado. No se va a coordinar el espectáculo musical que todos los años acompaña a la cita -en este caso era un tributo al grupo Abba- ni el tradicional castillo de fuegos artificiales.
Desde el consistorio han confirmado también que la apertura de puertas para asistir al evento tendrá lugar a las diez y media de la noche y que la entrada será prioritaria para familiares y patrocinadores.
La tormenta ha descargado con fuerza en la capital de la comarca de la Costera desde el mediodía y también ha ocasionado que se suspendiera el tradicional concurso de beber horchata y comer fartons que cada año congrega a una más que notable presencia de público en la l'Albereda de Xàtiva. Las lluvias han sido protagonistas en dos jornadas de la edición 2026 del macroevento. Así, en el "supersábado" también hicieron acto de presencia y ocasionaron que el concierto de la Nit Jove -con la Fúmiga como protagonista- se aplazara al próximo sábado 22 de agosto.
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