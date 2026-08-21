Más de 2.000 plumas, un barco y 130 bailarines: lo que prepara Masters Ballet para la Entrada de Ontinyent

Fuego, enormes águilas, más de 2.000 plumas en movimiento, un gran barco avanzando por las calles al ritmo de un tambor y una explosión de percusión y color. Masters Ballet prepara un importante despliegue para la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent que se celebra este viernes 21 de agosto, con cuatro espectáculos concebidos expresamente para acompañar a cuatro de los grandes cargos de las fiestas de 2026.

La compañía pondrá sobre la calle 130 bailarines únicamente en sus cuatro grandes montajes de las entradas cristiana y mora, a los que se sumarán por la mañana más de un centenar de alumnos de su escuela en la Entrada Infantil.

La jornada constituye uno de los momentos centrales de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional. La Entrada Cristiana comenzará a las 18 horas, encabezada este año por la comparsa Estudiants, que ostenta la Capitanía Cristiana, mientras que la Entrada Mora comenzará a las 22 horas, con los Moros Marinos al frente como Capitanía Mora.

Para esta cita, Masters Ballet ha diseñado cuatro universos completamente diferentes: Ignia, Altai, Tiradh y Bámbula, ligados respectivamente a Estudiantes, Almogávares, Moros Marinos y Moros Españoles.

'Tirant lo Blanc' renace entre las llamas

El primero de los montajes será Ignia, creado para Estudiantes y construido alrededor de una de las grandes obras de la literatura valenciana: Tirant lo Blanc.

El espectáculo parte de una imagen: las llamas intentando hacer desaparecer las historias de caballería y un libro que se resiste a ser borrado por el fuego.

Un total de 24 bailarinas se convertirán en brasas vivas, mientras una gran carroza avanzará por la Entrada como una hoguera en movimiento. La propuesta pretende representar cómo el fuego no consigue destruir la historia, sino transformarla en leyenda.

La banda sonora ha sido creada expresamente para la ocasión por Joel Williams, con una composición inspirada en la fuerza dramática de O Fortuna.

Más de 2.000 plumas para hacer volar a los Almogávares

Muy diferente será Altai, el espectáculo creado para los Almogávares, que trasladará al público hasta un paisaje dominado por las montañas, la niebla, los chamanes y el nacimiento de un guerrero.

La historia arranca con un águila caída en combate. De la herida abierta en la tierra surge un resplandor rojizo entre humo y ceniza y, a partir de ahí, 21 bailarinas recrearán el nacimiento de un guerrero surgido de la unión entre el águila y la roca.

Uno de los grandes golpes visuales llegará con unas enormes águilas transformadas en escudos, confeccionadas artesanalmente por NORAMIESTUDIO.

Estas piezas incorporan más de 2.000 plumas en movimiento, con las que Masters Ballet busca crear una imagen de gran impacto mientras la coreografía avanza por las calles de Ontinyent.

La propuesta estará acompañada en directo por la Colla de Xirimiters i Tabaleters El Regall, con una composición creada especialmente para el ballet por Xus Gandia.

Un enorme barco anunciará la llegada de los Moros Marinos

La Capitanía Mora de los Moros Marinos contará con uno de los montajes más espectaculares de la noche: Tiradh.

En esta ocasión, Masters Ballet recreará el viaje de un pueblo que llega desde el mar hasta tierra firme.

38 bailarines convertirán sus cuerpos en agua, viento y tripulación, mientras la música incorpora los sonidos de los remos, la madera y el tambor para construir la sensación de una travesía.

En medio del ballet avanzará un gran cascarón de barco movido por ocho remeros y cinco porteadores. Un enorme tambor marcará el ritmo de la embarcación mientras, detrás, un grupo de mujeres caminará entre cañas iluminadas que evocarán el río y sus orillas.

La música también ha sido compuesta expresamente para esta Entrada por Joel Williams.

La imagen pretende representar el instante en el que acaba el viaje y comienza la conquista del nuevo territorio: el momento en que el mar encuentra la tierra.

47 bailarines y percusión en directo para 'Bámbula'

Masters Ballet cambiará de nuevo completamente de registro con Bámbula, la propuesta preparada para los Moros Españoles.

Aquí el protagonista será el ritmo.

33 bailarinas y 14 bailarines, junto al grupo musical LA METAMORPHA-Laboratorio Artístic, construirán un gran ritual alrededor de la memoria de los pueblos y de la danza como lenguaje ancestral.

Rostros blancos, grandes cuernos de elefante, vestuarios cargados de color y percusión en directo marcarán una puesta en escena concebida para que el sonido no sea únicamente acompañamiento, sino parte fundamental de la coreografía.

La música original ha sido creada por Xus Obrer y se combinará con la interpretación en directo de LA METAMORPHA.

El resultado será el espectáculo más numeroso de los cuatro grandes ballets de Masters: 47 bailarines sobre la calle, además de los músicos.

Más de 100 alumnos abrirán la jornada

El despliegue de Masters Ballet comenzará, además, muchas horas antes de las grandes entradas. A las 11 horas se celebra la Entrada Infantil, que recorrerá el itinerario festero hasta la plaza Major.

La escuela acompañará este año a la Capitanía Infantil de Estudiantes, la Capitanía Infantil de Moros Marinos y la Embajada Mora de Moros Españoles.

Para ello sacará a las calles de Ontinyent a más de 100 alumnos, en una jornada con la que la escuela busca que la danza sirva también para transmitir la tradición festera a las nuevas generaciones.

Será el aperitivo de una jornada en la que Masters Ballet pasará de la literatura medieval al mundo de los chamanes, navegará metafóricamente desde el mar y terminará invocando un ritual ancestral.

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