Los Alardos y la Entrada Infantil devuelven el pulso festero a Ontinyent tras la tormenta

Ontinyent vuelve a tomar este viernes el pulso a sus días grandes de Moros y Cristianos después de una jornada condicionada por la tormenta. Los Alardos, en la noche del jueves, y la Entrada Infantil, prevista para las 11 horas de este viernes, ponen el contrapunto festivo a unas horas en las que la meteorología obligó a alterar uno de los inicios más esperados de las fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional.

El temporal terminó obligando a suspender tanto la tradicional Entrada de Bandas como la posterior interpretación multitudinaria de ‘Chimo’ en la Plaça Major. La organización había tratado de apurar las posibilidades de celebrar ambos actos, pero la persistencia de la inestabilidad hizo imposible mantenerlos.

La cancelación tuvo este año un componente especialmente simbólico. La interpretación conjunta de la marcha mora debía convertirse en uno de los grandes homenajes a su autor, José María Ferrero Pastor, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, y estaba previsto que su hija, Pilar Ferrero, se pusiera al frente del millar de músicos. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha avanzado la intención de buscar otra fecha para que el homenaje pueda celebrarse con la solemnidad prevista.

Ingenio y actualidad en los Alardos

Superado el episodio de lluvia, la fiesta recuperó anoche su vertiente más desenfadada con los Alardos, un singular desfile en el que, frente a la espectacularidad y el rigor de las Entradas, las comparsas cambian por completo de registro, en una particular mezcla de carnaval, parodia y música festera. Los festeros sustituyen sus trajes de gala por disfraces colectivos en los que el ingenio, la sátira y la actualidad cobran todo el protagonismo. Grupos completos recrean personajes, acontecimientos o escenas reconocibles y desfilan de forma coordinada, en una competición por sorprender al público con la idea más original.

Un buen ejemplo fueron un grupo de festeros que se disfrazaron del Peixcaoret, la emblemática figura que recientemente se ha recuperado en la Plaça de la Concepció de Ontinyent. Entre ellos se encontraban el empresario José Micó Ferrandis o el comentarista deportivo Arturo Reig.

El acto comenzó a las 23.30 horas, con recorrido por las avenidas de l'Almaig y Daniel Gil hasta la plaza de la Concepció, como antesala al día más espectacular de las fiestas.

Los niños toman las calles este viernes

El relevo llega este viernes a las 11 horas con la Entrada Infantil, otra de las citas tradicionales que ejemplifica el relevo generacional de una fiesta que moviliza cada verano a miles de personas.

Los pequeños recorrerán la avenida Daniel Gil desde su confluencia con Martínez Valls para continuar por la plaza de la Concepció y las calles Gomis y Maians hasta alcanzar la Plaça Major. Trajes, escuadras, música y coreografías reproducirán a pequeña escala el ambiente que pocas horas después inundará las grandes avenidas de Ontinyent.

Pero el plato fuerte llegará por la tarde. A las 18 horas arrancará la Entrada del Bando Cristiano, encabezada este año por la comparsa Estudiants, que ostenta la capitanía cristiana. Cuatro horas después, a las 22 horas, será el turno de la espectacular Entrada Mora, con Moros Marinos al frente como comparsa capitana. Los dos grandes desfiles recorrerán las avenidas de l'Almaig y Daniel Gil hasta la Glorieta dels Moros i Cristians. La jornada terminará de madrugada con la orquesta Mónaco, prevista a la una en La Glorieta.