Vaivén
Alfonso Rus y sus amigos, fijos en los "esmorzars" de la Fira de Xàtiva
El exalcalde de la capital de la Costera también se ha dejado ver en algunos eventos, como la carrera urbana de motos
El alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ha sido un "fijo" en los "esmorzars" de esta Fira de Xàtiva. Así, ha sido visto durante casi todos -o todos- los días que ha durado el evento departiendo con un grupo de habituales en el Sait, un restaurante emplazado en plena Albereda de Xàtiva. Y junto al Reial de Fira. Se da la circunstancia de que Rus es dueño del local que ocupa el negocio, por lo que todo apunta a que no habrá tenido problemas para reservar el mismo espacio durante todos estos días. Se le ha visto acompañado por un grupo fijo de amigos.
El expresidente de la Diputación de Valencia también se ha dejado ver en algunos eventos, como la carrera urbana de motos. En la edición de este año se ha rendido homenaje a Jorge Martínez Aspar, con el que Rus también mantuvo cierta relación, ya que la Diputación esponsorizó al Spar Team cuando estaba dirigida por el político setabense. Fiel a su estilo, no ha tenido problemas en hacerse "selfies" con todo aquel que se lo ha pedido. Incluso, también ha analizado la última actualidad de la Fira de Xàtiva, dando su opinión sobre temas con la cancelación de parte del programa ayer.
Y no es el único representante de la "vieja guardia" popular que ha estdo presente estos días en una festividad local. Así, Francisco Camps acompañó a la capitanía mora de las fiestas de Ontinyent.
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