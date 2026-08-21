Benigànim ya vive el ambiente de sus fiestas patronales y de Moros y Cristianos

Benigànim se encuentra inmerso en los preámbulos para vivir sus días grandes con la celebración de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos 2026, dedicadas a San Miguel, el Santísimo Cristo de la Sangre y la Divina Aurora. Estos actos previos dieron comienzo el pasado 13 de agosto con doble sesión: la de los más pequeños por la mañana, con un Multiparque Acuático instalado en el parque de la Beata Inés, y por la noche, el espectáculo «Mi Tierra», en el que se hizo un recorrido por los éxitos musicales de las mejores voces del Mediterráneo de todos los tiempos, haciendo las delicias de un entregado público que abarrotaba el recinto.

El sábado 15, los actos oficiales dieron comienzo con la proclamación de la reina de fiestas, Paula Chàfer Calatayud, y el pregón de fiestas a cargo de la periodista de Benigànim Joana Ribes Llario. El domingo 16 de agosto, por la tarde, el espectáculo infantil «El Coleccionista de Magia» y, por la noche, el espectáculo «The 3 Tenors Lyric Pop» volvieron a llenar de música el parque de la Beata Inés.

Presentación de la Reina de las Fiestas

Un año más, el grupo de teatro local El Palmeral ha vuelto con el sainete valenciano de Paco Barchino «La Belleza Fallera», con el que celebrarán su 25 aniversario. La cena de los jubilados el martes, el encuentro de Paellas el miércoles 21, con cerca de dos mil participantes, y la actuación de la orquesta «Mónaco Party», dieron paso el jueves día 20 a las tropas moras y cristianas, que tuvieron su primera toma de contacto con el público con la Entrada de Bandas, el acto de exaltación del capitán y la Nit de l’Olla.

Público asistente al acto de proclamación de la reina de las fiestas de Benigànim el pasado 15 de agosto / A.B.

El viernes 21, la presentación de la Reina de las Fiestas de 2026, Paula Chàfer Calatayud, y su corte de honor en el parque de la Beata Inés, uno de los actos más esperados y emotivos para los 45 festeros y festeras.

El sábado 22 de agosto, la Entrada de Moros y Cristianos, cuya capitanía este año será ostentada por la comparsa Almogàvers, con Pascual Llario Pla como capitán. La noche estará amenizada por la orquesta Montecarlo.

Actos religiosos

El domingo 23 darán comienzo las celebraciones religiosas dedicadas a los patrones con la ofrenda y la misa en honor a San Miguel. Los actos lúdicos estarán cubiertos por «Les Ambaixades» mora y cristiana y la «Nit de Disfresses», con concurso abierto a todos aquellos que quieran participar en las diferentes categorías: individual, grupos o parejas. Tras el desfile, la orquesta «La Tribu» concluirá la jornada.

Del día 24 de agosto cabe destacar, de los actos religiosos, la procesión, con la participación de los festeros y festeras, comparsas y autoridades. Por la noche, el musical «Armonia FM» en la plaza de la Beata Inés. Seguidamente, para los más nostálgicos, «Top Classics 90/2000 Music», con el DJ José Coll.

Paula Chàfer Calatayud, proclamada reina de las fiestas de Benigànim, junto al presidente Alejandro Cairols, en el encendido de luces. / A.B.

El martes 25 de agosto, día de la Divina Aurora, dedicado a las personas mayores. Tras la misa se les ofrecerá un vino de honor y se disparará una mascletà y, por la tarde, se realizará la gran cabalgata, en la que participan todas las comparsas de Moros y Cristianos. El disparo de un castillo de fuegos artificiales y la actuación de la Macro Disco SOS Animation pondrán punto final a los días grandes de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos de Benigànim.