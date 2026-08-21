Vaivén
Camps toma partido por el bando moro en Ontinyent
El expresident de la Generalitat compartió la primera gran jornada festiva en la localidad con la comparsa Moros Marinos, que ostenta la capitanía este año
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps estuvo este jueves en Ontinyent coincidiendo con el inicio de los días grandes de las fiestas de Moros y Cristianos, donde compartió la jornada festiva con la comparsa Moros Marinos, que ostenta este año la Capitanía Mora.
Camps dejó constancia de su visita a través de sus redes sociales, donde publicó un vídeo acompañado de una fotografía de familia con miembros de la comparsa. «En Ontinyent, compartiendo el inicio de las fiestas con la comparsa Moros Marinos, comparsa del Capitán Moro de 2026», señaló el expresidente valenciano.
El expresidente, en plena batalla orgánica ante Génova para tratar de encabezar una alternativa dentro del PP valenciano, participó en una comida en un restaurante en la que estuvieron, entre otros, el capitán moro, Juan Luis Galiana, el integrante de la comparsa y primer tro Filiberto Tortosa, que fue candidato a la alcaldía por el PP en 2015, o el también exconcejal popular Paco Penadés.
La presencia de Camps se produjo en una jornada festiva que estuvo condicionada por la meteorología. La lluvia obligó finalmente a suspender la tradicional Entrada de Bandas, prevista para la tarde del jueves 20 de agosto, así como la multitudinaria interpretación conjunta de la marcha mora Chimo, después de que la organización esperara hasta última hora una mejora del tiempo que no llegó.
Las fiestas afrontan este viernes uno de sus momentos centrales con las Entradas Cristiana y Mora. Precisamente los Moros Marinos encabezarán esta noche la Entrada Mora como comparsa de la Capitanía de 2026, mientras que los Estudiants harán lo propio en el bando cristiano.
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