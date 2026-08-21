Cerca de 30.000 personas disfrutan de los espectáculos culturales de la Fira de Xàtiva

La edición 2026 de la Fira de Xàtiva 2026 ha bajado la persiana. Y desde el Ayuntamiento apuntan que el macroevento "cierra con un balance positivo, tanto en lo que respecta a la afluencia de público como al desarrollo general de las actividades programadas". "La ciudad ha vivido unos días de gran participación en los diferentes espacios escénicos de, con miles de personas disfrutando de la programación musical, cultural y familiar, a pesar de los episodios de viento y fuertes lluvias de los días 15 y 20", prosiguen.

Y recuerdan que la principal incidencia de la Feria se produjo el día 15, cuando un episodio de reventón térmico durante la tarde, con fuertes precipitaciones y rachas de viento, provocó desperfectos en diversas instalaciones. "Ante esta situación y por motivos de seguridad, se tomó la decisión de suspender las actividades previstas para la noche del día 15, con el objetivo de garantizar la integridad del público, de los artistas y del personal que participa en la organización de la Feria. Esta situación obligó también a aplazar el concierto de La Fúmiga, Naina y Romàntic Dimoni, que finalmente se celebrará mañana sábado 22, una vez recuperadas las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad con todas las garantías", exponen. "Asimismo, la tormenta que castigó ayer a las Comarcas Centrales Valencianas provocó la suspensión del espectáculo previsto para el acto de clausura, Abba The New Experience, así como del posterior espectáculo piromusical. El acto protocolario de clausura de la Feria 2026 se celebró finalmente en el Gran Teatre", comentan.

Y apuntan que los datos de afluencia de público a la ciudad se concretarán a partir del estudio contratado por el Ayuntamiento, "estimándose en cientos de miles de personas, como es habitual". Mientras tanto, los datos provisionales reflejan la buena respuesta del público en los diferentes espacios escénicos. En el Camp de La Murta se estima una afluencia acumulada de unas 19.000 personas, según los datos provisionales, mientras que la Glorieta ha concentrado alrededor de 3.000 asistentes a lo largo de la programación. También han registrado una notable afluencia el Palasiet, con aproximadamente 1.500 personas; la plaza de la Seu, con 2.400 asistentes; y el espacio Al Ras, que ha reunido a alrededor de 4.000 personas. Por su parte, la programación de teatro infantil ha contado con una participación estimada de 2.400 niños y familias, consolidando así la apuesta de la Feria por una oferta dirigida a todos los públicos.

Este año, el festival Al Ras 2026 ha estrenado una imagen renovada de la marca después de diez años, con un nuevo logotipo y una nueva identidad visual que también se ha incorporado al arco de entrada al festival, reforzando su identidad y proyección. En el marco de esta renovación, durante dos tardes del festival, de 19 a 21 horas, se repartieron 500 gafas con el nuevo logotipo, mientras que a lo largo de la celebración se distribuyeron un total de 2.500 pulseras. Además, se han ampliado los días de animación y las sesiones con DJ, con el objetivo de dinamizar el festival y ofrecer una propuesta más amplia y participativa. En el ámbito de la prevención, durante tres días se ha desarrollado una campaña específica de sensibilización y prevención del consumo de drogas y alcohol. Asimismo, todos los días del festival ha estado operativo el Punto Violeta, como espacio de información, prevención y atención ante posibles situaciones de violencia machista o acoso, reforzando el compromiso del festival Al Ras con un espacio de ocio seguro, inclusivo y respetuoso.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, hace una valoración «muy positiva» de la edición de este año de la Feria de Agosto, tanto por la gran afluencia de visitantes como por la respuesta de la parte comercial y de los feriantes, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas de algunos días. Cerdà destaca también la elevada asistencia a los diferentes espacios escénicos, que han registrado una ocupación muy elevada durante la programación. Entre los principales éxitos de la edición, el alcalde pone especialmente en valor los resultados de los espectáculos celebrados en la Murta y, de manera destacada, el concierto de OBK y Cara B, que reunió a más de 5.000 personas. También señala la buena acogida de la zona gastronómica de la Glorieta.

Agustí Perales Iborra

En cuanto a la proyección institucional de la Feria, Cerdà destaca las visitas de la ministra Diana Morant, el ministro Óscar Puente, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Díez y el diputado nacional Nahuel González. El alcalde considera que esta presencia institucional contribuye a poner de relieve la importancia de la Feria de Agosto. En este apartado, Cerdà lamenta, sin embargo, la ausencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, a quien reprocha que no haya asistido a «la feria más antigua de la Comunitat Valenciana». El alcalde señala que el Ayuntamiento «ha echado en falta» esta presencia y manifiesta que no entiende que no se haya producido. Finalmente, el alcalde señala que, a la espera de las cifras oficiales, el buen resultado de esta edición permite a Xàtiva continuar avanzando en el objetivo de que la Feria de Agosto sea declarada en el futuro Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Una Feria "tranquila"

En cuanto a la seguridad, la Feria de Xàtiva 2026 ha transcurrido de manera tranquila y sin grandes incidencias destacables, a pesar de la importante afluencia de personas registrada durante los diferentes días de celebración. El dispositivo coordinado por los diferentes servicios implicados ha permitido dar respuesta a las necesidades propias de un acontecimiento de estas dimensiones, con una valoración positiva del funcionamiento general del operativo. La labor continuada de prevención, vigilancia y respuesta se ha saldado con un total de 17 intervenciones relacionadas con tipologías delictivas como hurtos, amenazas, intimidaciones o disturbios en la vía pública; 120 identificaciones de personas en el marco de las tareas preventivas y de seguridad ciudadana, y 12 controles específicos de alcohol, drogas y seguridad ciudadana en diferentes puntos y espacios vinculados a la celebración de la Feria.

En el conjunto del dispositivo han participado 250 agentes, destinados a reforzar la vigilancia y la seguridad en los diferentes espacios escénicos y en el recinto ferial, especialmente en los puntos y momentos de mayor concentración de personas. El objetivo principal del dispositivo ha sido prevenir conductas delictivas, garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y participantes, mantener el orden público y favorecer el desarrollo normal de las actividades programadas. En términos generales, el dispositivo ha permitido atender las incidencias producidas y dar una respuesta adecuada a las situaciones que han requerido la intervención policial, contribuyendo al desarrollo de unas fiestas con las máximas garantías de seguridad.

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En materia de movilidad, el dispositivo desplegado en la ciudad ha funcionado razonablemente bien, facilitando los desplazamientos y el acceso a los principales espacios de la Feria, a pesar de los momentos puntuales de mayor intensidad de tráfico y afluencia.