El gran tobogán de agua de “La Gran” estará dos días al Museo del Textil acompañado de nuevas atracciones

El Ayuntamiento de Ontinyent reforzará este fin de semana la oferta familiar de “La Gran”, con la ampliación de una de las iniciativas que mejor acogida tuvo durante la pasada edición. El gran tobogán acuático de 100 metros de longitud y 3,5 metros de anchura, que el año pasado reunió centenares de personas en la calle Músic Úbeda, volverá sábado 22 y domingo 23 de agosto a partir de las 11:00 horas, pero lo hará acompañado este año de dos nuevas atracciones acuáticas, colchonetas y una completa oferta de juegos para los más pequeños.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, recordaba que la decisión de ampliar esta propuesta responde precisamente "a la gran respuesta obtenida en la primera edición". “Después del éxito del año pasado, ampliamos la actividad a dos días e incorporamos dos nuevos toboganes hinchables porque los más pequeños disponen de más espacio y más opciones para refrescarse y divertirse”, explicaba.

La actividad forma parte de la programación de “La Gran”, el espacio impulsado por el Ayuntamiento en el Museo del Textil para complementar la programación de las Fiestas de Moros y Cristianos con propuestas destinadas a toda la ciudadanía. En esta segunda edición, el consistorio ha decidido ampliar una de las actividades más demandadas del año pasado para ofrecer una alternativa de ocio familiar durante las horas de más calor de la Setmana Gran. Así, el gran tobogán acuático volverá a instalarse en la calle Músic Úbeda, aprovechando la rampa que comunica la plaza de la Concepción con el lecho del río Clariano, mientras que el patio superior del Museo del Textil acogerá dos nuevos hinchables acuáticos. La oferta lúdica se completará con colchonetas y una ludoteca infantil equipada con 15 juegos gigantes de madera.

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Àngels Muñoz destacaba que el objetivo es continuar consolidando “La Gran” como un punto de encuentro durante la Setmana Gran. “Desde el Ayuntamiento queremos que las Fiestas las puedan vivir también las familias y los más pequeños, ofreciendo actividades porque todo el mundo tenga su espacio dentro de la programación festiva. Con esta ampliación reforzamos una iniciativa que el año pasado funcionó muy bien y que este año esperamos que vuelva a ser uno de los grandes atractivos del fin de semana”, manifestaba. La actividad es gratuita y tendrá lugar sábado 22 y domingo 23 de agosto desde las 11:00 horas.