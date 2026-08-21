L’Alcúdia de Crespins exige más trenes en Cercanías y extender la bonificación de la tarjeta SUMA hasta Moixent

El PP de l’Alcúdia de Crespins, que gobierna el ayuntamiento de esta localidad con mayoría absoluta, llevará al pleno municipal las deficiencias que denuncia en el servicio de Cercanías de la línea C-2 y reclamará al Ministerio de Transportes, Renfe y Adif un plan urgente de inversiones que permita mejorar las frecuencias, la puntualidad y la fiabilidad de los trenes que conectan el municipio con Xàtiva y València.

La moción ha sido presentada por el alcalde y presidente del grupo municipal popular, Francisco Javier Sicluna, y plantea ocho acuerdos, entre ellos una reivindicación que afecta especialmente a los municipios situados al sur de Xàtiva: que la bonificación de la tarjeta SUMA se aplique en la misma proporción a todas las estaciones de la C-2 hasta Moixent.

El PP sostiene que los usuarios de l’Alcúdia de Crespins sufren de manera reiterada "retrasos, cancelaciones sin información suficiente, incidencias técnicas constantes, falta de puntualidad e insuficiencia de frecuencias" y considera que estas deficiencias han convertido el ferrocarril en "un auténtico obstáculo para la movilidad diaria" de trabajadores, estudiantes y personas mayores.

La iniciativa llega apenas unos días después de la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, a Xàtiva, coincidiendo con el anuncio de la renovación progresiva de la flota de las líneas C-1, C-2 y C-6 mediante 41 unidades Civia serie 465, unos trenes con cinco coches y mayor capacidad. El Ministerio sostiene que la sustitución permitirá incrementar alrededor de un 30% la capacidad de estas líneas, con 22 unidades previstas antes de finalizar 2026 y las restantes durante 2027.

La moción incorpora también la polémica generada tras ese anuncio. El PP valenciano ha cuestionado que el Gobierno presente como renovación unos trenes Civia que ya han prestado servicio durante años en otras redes, principalmente en Madrid, y que están siendo reacondicionados antes de trasladarse a la Comunitat Valenciana.

El portavoz de Transportes del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha criticado que unidades con más de 20 años sean presentadas como la solución a los problemas de Cercanías y reclama un plan más amplio que incluya frecuencias, puntualidad e infraestructuras. El Ministerio, por su parte, defiende que las unidades están siendo renovadas, cuentan con mayor capacidad y permitirán retirar trenes más antiguos actualmente en circulación.

Desde l’Alcúdia de Crespins, los populares consideran que la incorporación de material móvil no resuelve por sí sola los problemas que padecen los viajeros y reclaman una "modernización integral" de la C-2.

La protesta del Ayuntamiento comenzó en Fallas

No es la primera vez este año que el Ayuntamiento traslada sus quejas al Ministerio. El pasado 13 de marzo, Sicluna remitió una carta a Óscar Puente en la que denunciaba los problemas sufridos por los usuarios durante la semana fallera y reclamaba recuperar el servicio directo hasta la Estació del Nord de València, evitando transbordos e interrupciones que alargasen los tiempos de viaje.

El consistorio advirtió entonces del perjuicio que la situación suponía para cientos de vecinos que utilizan diariamente el tren para acudir al trabajo, estudiar o desplazarse por motivos sanitarios y reclamó que se restituyera la normalidad del servicio.

Ahora, el PP pretende que la protesta dé un nuevo paso mediante un acuerdo del pleno municipal.

Entre las reivindicaciones incluidas en la moción figura la elaboración de un plan urgente de inversiones para modernizar integralmente la C-2, así como medidas inmediatas para mejorar su puntualidad y fiabilidad.

También se reclama incrementar las frecuencias durante las horas punta, ofrecer a los pasajeros información transparente y en tiempo real cuando se produzcan averías o cancelaciones y renovar tanto las infraestructuras ferroviarias como el material móvil.

Los populares plantean además que Ministerio, Adif y Renfe convoquen una reunión institucional con los ayuntamientos afectados por la C-2 para explicar qué actuaciones están previstas y cuál es su calendario de ejecución.

Reclama igualdad en las ayudas de la tarjeta SUMA

Uno de los puntos con mayor componente comarcal es la petición de revisar la financiación de la tarjeta SUMA. El grupo popular reclama que todas las estaciones de la C-2 puedan beneficiarse de una subvención equivalente y que los viajeros del tramo comprendido entre l’Alcúdia de Crespins y Moixent no queden en una situación diferente a quienes utilizan el servicio entre Xàtiva y València.

La moción sostiene que mantener estas diferencias contribuye a una "discriminación territorial" de los municipios más alejados de València y defiende que disponer de un transporte público competitivo resulta esencial para la cohesión territorial y las oportunidades económicas de estas localidades.

La propuesta pide finalmente remitir el acuerdo, en caso de aprobarse, a Adif, Renfe, el Ministerio de Transportes, las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo.

Las reclamaciones coinciden, no obstante, con actuaciones ferroviarias actualmente en marcha en este entorno. El Gobierno autorizó el pasado junio la licitación, por 17,8 millones de euros sin IVA, de la adaptación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones vinculadas a la duplicación de vía entre La Encina y l’Alcúdia de Crespins, un tramo de 46 kilómetros. La actuación contempla además la remodelación de la playa de vías de la propia estación de l’Alcúdia y se suma a los trabajos para implantar una segunda vía entre Moixent y el municipio.