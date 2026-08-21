Los restaurantes de la Albereda de Xàtiva hacen el agosto: "Es la mejor Fira de los últimos años"

La Fira de Xàtiva bajó ayer la persiana tras varias jornadas en las que la presión humana registrada en la capital de la Costera se ha visto multiplicada de forma exponencial, pese al calor y los episodios de tormentas. Una vez finiquitada la edición 2026 del macroevento, muchos son los negocios cuyos responsables van a comenzar a hacer números para analizar la rentabilidad de la cita. Uno de los sectores que año tras año cosecha un notable éxito de clientes son los bares y restaurantes, sobre todo los emplazados en l'Albereda, junto al Reial de la Fira.

La mayoría de responsables consultados confirman que la de 2026 ha sido "una buena Fira", aunque el grado de satisfacción es algo diferente según el establecimiento visitado.

El equipo del bar el Moncho de Xàtiva, ayer. / PERALES IBORRA

Josep Roca es el actual responsable del bar el Moncho. Ayer atendió a Levante-EMV y destacó los buenos resultados de este año: "La verdad, a nivel de trabajo, es la mejor Fira que he hecho hasta ahora. Ha venido mucha gente. Lo que más está triunfando este año, y creo que es algo que pasa desde siempre, es el 'esmorzar'. Sin embargo, este año ha sido una locura. Vienen y piden el esmorzar 'firero', viene mucha gente a esa hora. Los hábitos han cambiado respecto a otros años, también porque ha hecho mucho calor. A la hora del almuerzo y de la cena estamos llenos, pero viene mucha gente más para almorzar. Por el ejemplo el día 15 vendimos 440 almuerzos, por 470 el 16 el 16 que fue domingo y 390 el lunes 17. Y eso es mucho respecto a otros años, quizás un 40 % más".

"En Fira siempre reforzamos el personal, tanto en cocina como en la nómina de camareros. Viene gente de Xàtiva y de fuera, clientes que recuerdas de otros años en Fira. Ya he hecho algunos números de como nos ha ido este año y la verdad es que va a ir muy bien. En nada cerraremos por vacaciones, necesitamos descansar", comentó Roca.

Virginia Reyes, dueña del bar Avenida de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Virginia Reyes es la dueña de la cafetería Avenida. Confirmó que la Fira está trayendo bastante clientela: "La verdad es que está yendo muy bien, hay muchísima gente. Es cierto que a mediodía todo baja, pero es que hace mucho calor. Tenemos más clientela que durante el año pasado. Nos piden el almuerzo 'firero', pero no lo tenemos, tenemos raciones. Está viniendo gente de todos lados, creo que hay más gente en las cenas. La campaña de la Fira es rentable, eso está claro, pero la de Navidad lo es más. Hemos tenido que reforzar personal, tanto fuera como en cocina, como todos los años".

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Clauda Mariana es la responsable de los Manueles, local emplazado en plena l'Albereda. Explicó que "durante los primeros días fue todo muy bien, aunque luego todo ha bajado un poco. Yo creo que, al final, será más o menos como el año pasado. Es una buena época, está claro que, si en Fira no sacas dinero, ya puedes cerrar el bar. Estamos en primera línea y por aquí pasa mucha gente. Vienen más en los almuerzos o cenas. Luego, al mediodía baja todo por el calor. Lo que más sale es el 'esmorzar firero': la sardina, el pimiento y el huevo".